Así respondió Gustavo Petro a la andanada del general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército

La polémica en redes sociales hoy gira en torno al candidato Gustavo Petro y al general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional. Después de un controversial trino del uniformado que muchos califican como intervención en política, el aspirante del Pacto Histórico respondió de forma corta pero contundente.

En medio de su visita al municipio de Duitama, el candidato atendió a los medios de comunicación y aprovechó para responder el trino de Zapateiro, en el que el general se refiere a él por nombre propio y lo acusó de hacer “politiquería” con la muerte de soldados.

“Yo no he hablado del general Zapateiro, no sé por qué se siente aludido”, aseveró Petro de forma escueta.

Frente a esto, los periodistas le pidieron elaborar en su respuesta, a lo que dijo: “se siente aludido, no sé por qué”. Luego, le preguntó a los presentes sobre el trino que provocó la réplica del general.

El trino de Petro, del pasado 20 de abril, reacciona a la muerte de seis soldados en Antioquia por un ataque del Clan del Golfo. Frente a esto, hizo una aseveración en la que acusa a los altos mandos del Ejército de recibir dinero de la estructura criminal.

Mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan.



La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los.que terminan ascendiendo a los generales. https://t.co/4Ss4qnPDOm — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2022

“Mientras los soldados son asesinados por el Clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”, publicó Petro.

Después de que alguien leyó el trino en voz alta, Petro reiteró lo dicho en su respuesta inicial: “Ajá, ¿por qué él se siente aludido? Respondería con esa pregunta”.

En una manifestación de plaza pública en Boyacá, también comentó sobre la respuesta del general sin retractarse de su acusación.

“Me contesta el general porque dije que los asesinos de esos soldados eran los mismos que estaban pagando y metiendo en nómina a muchos generales de Colombia. Pues esa es la verdad lamentable de este país. No queremos más generales que se abracen con el narcotraficante mientras sus hombres se arriesgan por lograr la costura del narcotraficante”, dijo.

Sin sutilezas, la respuesta del general Zapateiro, la cual generó dura polémica, se hizo como réplica directa al trino. En la misma, habló sobre el dolor que produce la muerte de un soldado a los miembros de la institución.

“No hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado y, por supuesto, a sus familias y a la patria misma, pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política”, aseveró Zapateiro.

Luego, habló sobre cifras del conflicto. Dijo que, desde 2001, más de 500 militares han sido asesinados y heridos durante el cumplimiento de la misión. De acuerdo con el uniformado, ese sacrificio “fue invisible” y no hubo pronunciamientos al respecto.

“Curioso que ahora la muerte de los héroes de la patria sí genere aflicción y sea usado para otros señalamientos”, agregó.

Por último, se refirió a Petro por nombre propio: “Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados, más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la Fiscalía de los hechos que usted menciona, sea quien sea”.

(6) A la institución más antigua de este país, cuyos integrantes, hombres y mujeres, de manera incondicional, han defendido por más de 200 años la democracia de esta nación, hasta ofrendando sus propias vidas, exijo respeto. — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) April 22, 2022

“Le recuerdo que usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como ‘politiqueros del narcotráfico’. Como ciudadano le recomiendo no generalizar. El respeto ante todo. A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”, señaló.

Finalmente, pidió respeto por el Ejército: “A la institución más antigua de este país, cuyos integrantes, hombres y mujeres, de manera incondicional, han defendido por más de 200 años la democracia de esta nación, hasta ofrendando sus propias vidas, exijo respeto”.

Muchas voces en la política rechazan categóricamente el pronunciamiento de Zapateiro por medio de la red social. El general estaría incurriendo en intervención política al hablarle directamente a un candidato presidencial en tono de crítica, la cual no está permitida según la legislación colombiana.