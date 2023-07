Así será la marcha del 19 de julio para apoyar a los integrantes de la fuerza pública y rechazar las políticas del gobierno en materia de seguridad

Por su parte Daniel Fernando Escobar, militar retirado dijo que participarán de la movilización que llegará a la plaza de Bolívar y que saldrá del parque Nacional y que además, se tiene previsto que varios integrantes de la Reserva Activa no participen del desfile del 20 de julio como es tradicional. Según el exuniformado, están inconformes con las políticas del gobierno del Presidente Gustavo Petro y por eso se va a abstener de hacer presencia en la conmemoración de la independencia.

Estos son los dos militares asesinados por las disidencias de las Farc que buscan acuerdos de paz con el gobierno

F.V.: El expresidente Álvaro Uribe me llamó y me dijo que un vocero de Gustavo Petro le dijo que el presidente quería un delegado del partido en las negociaciones con las disidencias de las Farc, y que él consideraba que yo era la persona indicada por el conocimiento, la trayectoria, la participación en distintos procesos de paz, especialmente en el Caguán, y que si yo quería, el partido me nominaba.