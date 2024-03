Atención | Álvaro Leyva seguirá por fuera de la Cancillería. Procuraduría rechazó la petición para levantar la suspensión

Sin la presencia del suspendido canciller Álvaro Leyva Durán, la Procuraduría resolvió no levantar su suspensión de tres meses fuera del Ministro de Relaciones Exteriores quien enfrenta un proceso disciplinario por la polémica licitación del contrato de pasaportes.

“Los motivos, los fundamentos fácticos, las razones, los argumentos que expuso la sala de instrucción el 24 de enero hoy siguen iguales, no han desaparecido, en el proceso contractual siguen. Esto es, la licitación del contrato fue cancelada por ser declarada desierta, una licitación en desarrollo y un contrato ejecutado mediante contratación directa. Ese es el panorama que tenemos hoy 6 de marzo, no han variado, no han sido superados”, precisó el procurador al hacer referencia al estado de los contratos mencionados.