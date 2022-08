Atención: así se infiltró el mercenario que habló con SEMANA en el campamento de Romaña en Venezuela

Romaña ha sido uno de los más temidos disidentes de las Farc que han caído en Venezuela. Su muerte se confirmó en diciembre pasado, en similares circunstancias en las que fueron abatidos Jesús Santrich y alias El Paisa. SEMANA conoció el testimonio de un mercenario que asegura haber participado en la operación.

Se trata de un hombre europeo, que tiene una condena en contra suya en otro país y que habría venido a Colombia y luego a Venezuela a estar tras los pasos del temido disidente de las Farc. Según él, la muerte de Romaña ocurrió el 1.° de diciembre de 2021, hacia las 9:00 o 9:30 de la mañana.

El mercenario extranjero le contó a SEMANA cómo llegó a infiltrarse en ese campamento en Venezuela, aun en medio de la enorme desconfianza que había, tras las bajas de otros líderes de las disidencias como alias Jesús Santrich.

“Yo fui el que estuvo con Romaña casi un año, haciéndole creer que era un narcotraficante, como me dijeron la CIA, la DEA y el Grate (Grupo Antiterrorista de la Policía)”, dijo el mercenario.

El hombre contó que llegó a ese campamento “el Día de Velitas, un año antes de matarlo”. Se trata del día de la celebración que antecede a la Navidad, en 2021. “Un año después de nuestra infiltración murió Romaña”, especifica de nuevo el mercenario.

Los detalles que da de la muerte del disidente son impresionantes. “Romaña cuando se dio cuenta ya tenía la ráfaga encima, no se dio ni cuenta de la muerte”, aseguró.

Romaña - Foto: Suministrado a Semana

Narró que Romaña estaba vestido como siempre de militar “con las botas color crema que usaban los vaqueros”. “Nunca lo vi con botas de caucho. Con su fusil y su pistola siempre”, dijo.

Aseguró que el día que falleció estaba “en un resguardo indígena y detrás de este lado está la pista”. “Desayunamos en una casita y detrás hay otra pañetada. Él ahí fue a buscar algo y allá es donde empieza el tiroteo”. Agregó que ahí ya vieron que llegaban los norteamericanos, los recogió un helicóptero y se fueron para Valledupar. “Allá en Venezuela todo es más relajado y se dieron las cosas”, agregó.

Henry Castellanos Garzon. "Romaña". Guerrillero. Foto: León Darío Peláez. Enero 99 - Foto: Revista Semana

El mercenario contó detalles de cómo logró estar un año en Venezuela sin que se dieran cuenta de que era un infiltrado. “Él ya estaba tranquilo. Además, nosotros veníamos con cosas, le traemos 200 colchonetas, le traemos de todo. Con él, nosotros éramos los últimos en ser sospechosos, ¿sí me entiende?, los últimos”, señaló.

Estas serían las cosas que le habría llevado el mercenario a Romaña. - Foto: Suministrado a Semana

Aseguró que sabía que la Policía y el Ejército estaban detrás de la muerte de Santrich y que por cuenta de eso ajusticiaron a uno de los infiltrados.

En todo ese tiempo, el mercenario nunca vio a Iván Márquez pero sí a El Paisa. “Se reunía con nosotros. Nos tocó tomar trago muchas noches ahí con ellos”. Sus visitas radicaban exactamente en el hecho de que ya había desconfianza.

Estas fotografías con pertenencias que le llevaban a Romaña son las pruebas de que el mercenario dice tener de su participación en la operación. - Foto: Suministrado a Semana

“Agregó que Romaña era “muy hambriento de plata, y allá cayó”.

Este tipo de elementos son, según el mercenario, las pruebas de que él sí estuvo con Romaña llevandole cosas. - Foto: Suministrado a Semana

El mercenario asegura que cuenta la historia porque no le han pagado el valor de la recompensa que le prometieron. “No me responden con toda la recompensa, entonces he empezado a pelear con ellos, y ellos no han querido responder, me tienen con mil excusas”, le dijo a SEMANA.

Inicialmente se dijo que la muerte de Romaña se trataba de un ajuste de cuentas de narcotraficantes que pusieron en marcha un plan para eliminar a los excomandantes de las Farc que forman parte de la Nueva Marquetalia y que están comandados por Iván Márquez.

Romaña Henry Castellanos Garzón alias "Romaña" o "Edison Romaña" Exgerrillero de las Farc Tumaco, abril 2017 Foto Daniel Reina Romero Revista SEMANA - Foto: Revista Semana

Romaña fue uno de los más temidos excomandantes de las Farc. Era la cabeza del aterrador Frente 53 de ese grupo criminal y se encargó de sembrar el terror en toda la zona del Sumapaz; fue miembro del Estado Mayor Conjunto y también comandante del Bloque Mayor de las Farc.

Además, se hizo tristemente célebre en el mundo delincuencial con las mal llamadas “pescas milagrosas”, un inhumano sistema de secuestro masivo que aterrorizó a los colombianos en todas las carreteras del país.