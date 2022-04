Atención | Fiscalía le pide al Inpec trasladar inmediatamente a una cárcel a Jhonier Leal

En un escueto documento la Fiscalía General le solicitó formalmente al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar inmediatamente a un centro carcelario a Jhonier Leal para que siga cumpliendo la medida de aseguramiento que le impuso una juez de control de garantías de Bogotá el pasado 19 de enero.

El fiscal Mario Andrés Burgos Patiño le solicitó al director del Inpec, general Tito Yesid Castellanos que se adelante todo el traslado para que Leal cumpla la medida en una cárcel que le brinde todas las medidas de seguridad y protección.

Desde hace cuatro meses Leal se encuentra en los calabozos de la Fiscalía General después de que su defensa manifestara que existían amenazas en su contra. Sin embargo, en su oficio, el fiscal Burgos es claro en señalar que esto es “transitorio”.

“Acudo a sus buenos oficios con el fin de que se asigne cupo y se realice la remisión de forma INMEDIATA del señor Leal Hernández, como quiera que las celdas del búnker de la Fiscalía son transitorias y se informe de lo dispuesto conforme a lo contemplado en el artículo 320 del catálogo procedimental penal, a fin que continúe con la medida de aseguramiento en el centro designado por ustedes”, precisa el documento enviado al Director del Inpec.

La petición se da pocos días después que la Fiscalía General retirara formalmente el preacuerdo que había firmado desde hace algunos meses con Jhonier Leal y en el cual reconocía su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso material y heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, por lo que pagaría una condena de 27 años y seis meses de prisión.

Esto después que Leal se retractara de su aceptación de cargos por el homicidio de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en la noche del 21 de noviembre en la casa que compartían en el municipio de La Calera (Cundinamarca).

Pese a que Leal había aceptado su participación en el doble crimen, pedido perdón por sus actos y asegurando que iba a adelantar todas las acciones con el fin que estos hechos no se volvieran a presentar.

En la audiencia celebrada el pasado 22 de abril. Jhonier aseguró que había sido sometido a presiones económicas y psicológicas para que aceptara su responsabilidad en el doble crimen y la manipulación de la escena del crimen con el fin de presentar todo como un suicidio.

“Soy inocente. Soy una persona que solo he vivido para servir a mi familia. Para servir a mis hijos. Para servir a una sociedad. He trabajado de manera honesta y sencilla. Solamente he vivido para servir a mi familia”, precisó Leal al recordar que tras la imputación de cargos se le manifestó que se exponía a una condena de 60 años de prisión.

Debido a que no tenía los recursos para pagar un abogado que lo defendiera aceptó su responsabilidad. “Si yo no podía pagarle siquiera 20 millones de pesos con la primera defensa que eran las audiencias preliminares, mucho menos tendría 30 millones de pesos más para esta instancia del preacuerdo y mucho menos iba a tener más de 300 o 400 millones de pesos para costear una defensa digna para mí, por lo cual le pedimos respetuosamente a la Fiscalía agilizar el proceso con un abogado público”, precisó.

Su entonces abogado le sugirió que el preacuerdo de la Fiscalía en la que se fijaba una condena de 17 años de prisión era muy bueno y debía aceptarlo. Tras mucho pensarlo aceptó la oferta y reconoció su responsabilidad sabiendo que era inocente.

“Solo espero un juicio justo, transparente, señora Juez, con igualdad de derechos basados en el Código Penal y la Constitución. Espero fueran imparciales y, lo más importante, que no sean presionados a actuar, a actuar por la opinión pública y mediática. Espero de todo corazón, de verdad, sean respetados mis derechos, mi vida y la de mi familia, así como las personas que desean ayudarme”, indicó.

Las víctimas reconocidas en este complejo proceso judicial pidieron recientemente que Jhonier sea acusado además por el delito de tortura, puesto que existen todas las evidencias que señalan que Jhonier amenazó y apuñaló con un cuchillo de cocina a su hermano con el fin que escribiera una carta en la que pedía perdón y le dejaba todos sus bienes a sus hermanos y sobrinos.