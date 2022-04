“Jhonier Leal está mintiendo”: representante de víctimas en caso Mauricio Leal

Ana Yuliet Velásquez, abogada de Jhonier Leal, aseguró que su cliente fue sometido a presiones por la Fiscalía General para que aceptara los cargos y firmara el preacuerdo, en el cual reconocía su responsabilidad en los hechos que rodearon el crimen de su hermano, Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández.

En la intervención, la jurista consideró que a su cliente se le vulneraron todos sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, puesto que fue coaccionado para que reconociera un hecho que jamás cometió.

“Mi cliente no va a pedir perdón por algo que no hizo”, precisó la abogada al considerar que su cliente tiene la intención de ir a juicio para demostrar su inocencia. “La justicia en Colombia no puede ser para los de ruana. Y sí, las víctimas acá están solicitando ese derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia”.

Ante esta situación, el representante de las víctimas en el caso de Mauricio Leal, Élmer José Montaña, afirmó que “Jhonier Leal está mintiendo”, además indicó que “está seguro que tendrá una pena de 60 años de cárcel”.

Esta es la prueba que suministró a SEMANA el representante de la familia en el caso de Mauricio Leal para demostrar que Jhonier Leal está mintiendo. Foto: suministrada por el abogado Élmer José Montaña. - Foto: Foto: suministrada por el abogado Élmer José Montaña.

En un video conocido por SEMANA, Montaña dice: “Tengo en mi poder un documento que demuestra que Jhonier Leal está mintiendo. En efecto, el 18 de enero del año 2022 Jhonier Leal le envió un comunicado a la Fiscalía indicándole que, después de haber sido asesorado por su abogado, había tomado la decisión de aceptar cargos y le solicitaba le asignaran un abogado de la defensoría pública para continuar con el trámite de la aceptación”, afirmó el doctor Montaña.

Johnier Leal está mintiendo. Tengo la prueba que demuestra que la @FiscaliaCol no lo presionó para que aceptara cargos. pic.twitter.com/e4KPw3FuWU — Elmer José Montaña G (@elmermontana) April 24, 2022

Además, Montaña reiteró que Jhonier Leal está “intentando engañar a la administración de justicia, a la sociedad y a las víctimas. El abogado de los familiares de Mauricio Leal también destacó que Jhoiner será llevado a juicio y “será condenado”.

Pese a que incluso Jhoiner Leal había firmado un preacuerdo con la Fiscalía General en el que se había comprometido a ofrecer excusas públicas a su familia y a la sociedad en general por el atroz crimen, y el pacto de un compromiso para que estos hechos nunca se presentaran, Jhonier aseguró que ahora que es “más claro y consciente” de sus actos desiste a la posibilidad de aceptar su responsabilidad en algo que no hizo. “Soy inocente”.

Jhonier reveló que tras declararse inocente, luego de la imputación de cargos, fue víctima de presiones que lo llevaron a cambiar radicalmente su posición. “Me dijeron que tenían los recursos para condenarme o hacer que me condenaran a más de 50 o 60 años de cárcel. Yo no quería eso. Para mí fue horrible. Me han doblegado emocionalmente”.

Debido a su falta de recursos económicos y lo costosa que puede ser, un abogado penal tomó la decisión de despedir a su abogado y declararse culpable mediante la firma del preacuerdo.

“Si yo no podía pagarle siquiera 20 millones de pesos con la primera defensa que eran las audiencias preliminares, mucho menos tendría 30 millones de pesos más para esta instancia del preacuerdo y mucho menos iba a tener más de 300 o 400 millones de pesos para costear una defensa digna para mí, por lo cual le pedimos respetuosamente a Fiscalía agilizar el proceso con un abogado público”, precisó.

Según Jhonier, desde un principio recibió ofrecimientos para que aceptara cargos pese a que él sabía que no tenía nada que ver con los hechos por los cuales era investigado. Receló que incluso le ofrecieron una sentencia de 17 años de prisión cuando empezó a negociar “ese famoso preacuerdo”. En ese momento consultó con su abogado quien le dijo: “‘Jhonier, si no tienes para defenderte es un buen acuerdo. Acepto”.

“Yo lo pensé muy detenidamente y dije bueno, 17 años y medio con todas las rebajas, ya ustedes sabrán cómo son las rebajas, si nos vamos a 3/5 son diez años, ocho meses, y si nos vamos con descuentos por trabajo o estudio, no hubiera estado saliendo en siete u ocho años, aproximadamente. Para lo cual dije: ‘si no tengo recursos, no tengo cómo defenderme, lamentablemente me toca aceptar estos siete u ocho años, pero no 40 o 50 como dijo la Fiscalía”.