Atención: Gustavo Petro no podrá liberar a miembros de la Primera Línea. Dura advertencia de la Corte Constitucional

Cuando Gustavo Petro subió a la tarima del triunfo en la segunda vuelta, hizo una promesa polémica y que quizás nunca pueda cumplir. El presidente se dirigió a miles de jóvenes, emocionados con su victoria, y aseguró: “Gracias a todo ese esfuerzo, a esa enorme fuerza que viene de atrás, de generaciones que ya no están con nosotros. Somos parte apenas de un acumulado, de una resistencia que ya tiene cinco siglos, diría Francia”.

“Que somos la sumatoria de la resistencia de Colombia, que hemos congregado no solo ese pasado de resistencia, de luchas, de rebeldías contra la injusticia, contra un mundo que no debería ser, contra la discriminación, contra la desigualdad. ¿Cuánta gente desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran? ¿Cuánta gente que murió? ¿Cuánta gente está presa en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros? Simplemente, porque tenían esperanza y amor”, agregó.