Atención: Justicia Penal Militar le responde al Fiscal General y reclama competencia para investigar a militares en Tierralta, Córdoba

“Su actuación obedece al ejercicio legítimo de la acción penal por parte de la Jurisdicción Especializada, por cuanto prima facie, los hechos pudieron ser cometidos “por miembros de la Fuerza Pública y en relación con el mismo servicio” (Art. 221 CP). Lo que también a primera vista permite verificar que no se trataría de una “intromisión” arbitraria en las competencias de la jurisdicción ordinaria.”, detalla uno de los apartes de la comunicación.

En la noche del pasado miércoles, durante una rueda de prensa, el Fiscal General cuestionó el hecho que la Justicia Penal Militar se atribuyera esta investigación puesto que, en su concepto, no son actos de servicio como tal. Esto basado en las versiones de los pobladores que indican que los militares se habrían disfrazado de disidentes de las Farc para amedrantar a la comunidad. En los hechos, incluso, habrían intentado abusar sexualmente de una menor de edad.

“Durante este año he insistido en que no le corresponde al Ejecutivo realizar investigaciones judiciales de ningún tipo. La investigación la llevará a cabo la Fiscalía General de la Nación y no permitiremos que la Jurisdicción Penal Militar interfiera en una investigación relacionada con los derechos humanos de las poblaciones rurales de este país”, advirtió el Fiscal General.