Atención | Justicia Penal Militar reclamó proceso contra mayor de la Policía involucrado en polígrafo a Marelbys Meza

Iván Mordisco quedó por fuera de diálogos de paz y el Gobierno Petro reconoce que no sabe con cuántos hombres de las Farc negocia

Contexto: Iván Mordisco quedó por fuera de diálogos de paz y el Gobierno Petro reconoce que no sabe con cuántos hombres de las Farc negocia

“Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”, dijo la directora de Prosperidad Social.