Atención: liberan al odontólogo Juan Carlos Bayter tras cuatro meses de secuestro

“Ha sido de los temas más difíciles, lidiar con una verdad que no les puedo ocultar a mis hijos y un recuerdo que no puedo borrar de sus mentes. Cuando hablé del tema con mi hijo Jerónimo, que es el mayor, de seis años, él me abordó diciéndome: ‘Mamá, ¿por qué no me habías dicho que mi papá estaba secuestrado?’. Me causó mucho dolor e impotencia que un niño de seis años maneje un término como el del secuestro”, contó Helen Aranzales, esposa del odontólogo.