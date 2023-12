“Le pido al Gobierno que le dé la misma importancia a todos los casos de secuestrados”: reclaman libertad para el empresario Juan Carlos Bayter

“Lo que le pido al Gobierno es que le den la misma importancia a todos los casos. Hace unas semanas vivimos también un caso de secuestro muy sonado que fue el del padre del futbolista Luis Díaz y vimos el despliegue, vimos el sin número de acciones que hizo el Gobierno, la orden presidencial que dio el presidente Gustavo Petro y gracias a Dios hubo un resultado satisfactorio (...) E so que pasó con el señor Luis Manuel es algo a lo que todos tenemos derecho, todos somos colombianos, todos somos ciudadanos. Si pudieron con uno, ¿por qué no podemos hacerlo con los demás?”, sostuvo la mujer.

Los hijos de Bayter esperan a su padre

“Ha sido de los temas más difíciles lidiar con una verdad que no le puedo ocultar a mis hijos y un recuerdo que no puedo borrar de sus mentes. Cuando hablé del tema con mi hijo Jerónimo, que es el mayor, de 6 años, él me abordó diciéndome: ‘mamá, ¿por qué no me habías dicho que mi papá estaba secuestrado?’ Me causó mucho dolor e impotencia que un niño de seis años manejé un término como el del secuestro”, contó Helen Aranzales.