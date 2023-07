El colmo: minDefensa asegura que sargento secuestrada con sus hijos fue “imprudente” porque sabía que estaba en una zona peligrosa

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se volvió a referir sobre el secuestro de la sargento segundo del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad, que habrían sido plagiados por el ELN en Arauca.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, la uniformada y sus hijos viajaban en un vehículo particular entre los municipios de Fortul y Arauca, cuando fueron interceptados por miembros del ELN, quienes se los habrían llevado con rumbo desconocido.

“Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo y desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del ELN es un acto de imprudencia”, aseguró el ministro Velásquez desde Buenaventura.

Y agregó: “también para todos los medios de Fuerza Pública, cuando tienen estas licencias para visitar a sus familias, por ejemplo, que tienen dos o tres días de permiso, deben tener mucho cuidado y así ha sido instruido de parte del comandante de las Fuerzas Militares, se necesita que tengan unas medidas mínimas de prevención porque sabemos en qué situaciones y en qué territorios prácticos de esta naturaleza son aprovechadas por los grupos armados”.

Sargento Ghislaine Karina Ramírez, secuestrada por el ELN en Arauca junto a sus dos hijos - Foto: El País

Para el ministro Velásquez, “cada uno debe tener también responsabilidad en su comportamiento, las personas deben tomar todas las precauciones necesarias para que también es sus desplazamientos haya seguridad”.

“El problema con esto es que se profundice en la reflexión de lo que va a producirse, es que se afirme que yo no estoy diciendo que ella dio lugar a su secuestro, lo que tampoco ni siquiera pretendo insinuar, lo que digo es que todos los funcionarios de toda naturaleza deben tener precaución”, enfatizó.

Sin embargo, para el ministro Velásquez, es paradójico que el ELN secuestre a la sargento Ramírez y a sus hijos, uno de ellos con autismo, horas antes del anuncio del cese al fuego.

“Estamos esperando a que muy pronto la liberen. El ELN tiene que dar muestras de su voluntad de paz, es incomprensible que el mismo día del cese hubieran cometido un secuestro de esta naturaleza. Ya ha habido comunicación en La Habana con jefes de esa organización en Arauca y pronto habrá una liberación, es lo que esperamos”, aseguró el minDefensa tras su llegada a Buenaventura, donde anunció que no habrá una militarización ante la ola de violencia a causa de la guerra entre Los Shottas y Los Espartanos.

La sargento segundo del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad, que habrían sido plagiados por el ELN en Arauca (imagen de referencia) - Foto: afp

Precisamente, este miércoles 5 de julio, el ministro de Defensa había dicho que “no puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos, solo por el hecho de tratarse de una integrante de la fuerza pública. ¡La suboficial Ghislaine Karina Ramírez y sus niños de seis y ocho años deben ser inmediatamente liberados!”

De igual forma, aseguró Velásquez este jueves desde Buenaventura que es incomprensible que el grupo armado también asesine a policías en su supuesta intensión de alcanzar la ‘paz total’.

“Lo que significó el ataque a policías, en la madrugada de ayer, luego a los dos policías desprevenidos desayunando en un restaurante y que fueron asesinados de esa manera es incomprensible”, señaló.

Sobre lo ocurrido, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se pronunció frente a este hecho: “Condenamos enérgicamente el secuestro de la suboficial del ejército Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad en Arauca. Instamos al ELN a pronunciarse sobre este hecho violatorio del DIH y, de ser responsables, a liberar a estas personas inmediatamente”, indicó en un comunicado.

Este secuestro, al parecer, se presentó la noche del pasado lunes festivo 3 de julio; sin embargo, solo hasta el miércoles fue confirmado oficialmente por las Fuerzas Militares y denunciado por la familia de las víctimas.

Sargento Ghislaine Karina Ramírez, secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca, junto a sus dos hijos y a su padre. Suministrada por Gerardo Ramírez, Ejército Nacional - Foto: El País

En SEMANA, los padres de la sargento secuestrada por la guerrilla manifestaron que la instrucción que recibieron fue “ser pacientes”. Además, Gerardo suplicó a los criminales del ELN que respeten la vida de su familia e incluso se ofreció para hacer un intercambio. “Puedo cambiarme por ellos, yo voy y me quedo allá. Yo ya he vivido mi vida y no es justo que ellos no puedan hacerlo”.

En un mensaje directo, el padre de la sargento les dijo a los guerrilleros que ellos también deben tener familia y entender el dolor por el que están pasando. “Que me miren a mí, ellos deben tener hijos, papá y mamá. Me siento impotente, no tengo fuerzas de nada y estoy preocupado. Me siento triste de no poder hacer nada, que le respeten la vida a ella y a los niños”, reiteró.

La familia no ha recibido mayor información sobre el paradero de su hija y nietos. De hecho, don Gerardo tuvo la intención de hacer el mismo recorrido que la sargento, con la esperanza de encontrar alguna pista, pero desde el Ejército le hicieron un llamado a la paciencia.

“Lo único que me dijeron era que tenía que tener tranquilidad y paciencia; les dije que paciencia no puedo tener porque yo tengo que mirar a ver qué hago. Estaba pensando madrugar hoy e irme a hacer la ruta que ella hizo para ver si la puedo localizar, pero debido a unas visitas que tuve del Ejército, psicólogos... me decían que lo mejor era esperar”, contó el señor Gerardo en diálogo con SEMANA.