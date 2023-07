Ministro Luis Fernando Velasco califica de bipolares a guerrilleros del ELN y les pide liberación de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus hijos

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rechazó el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus hijos, que se produjo en el departamento de Arauca, y pidió al ELN dejar de delinquir si realmente tienen voluntad de paz.

Indicó que no tiene sentido que esa guerrilla esté anunciando un cese al fuego a través del Comando Central y a su vez estén secuestrando en el territorio colombiano. Por esa razón, Velasco reprochó la actitud del ELN, que ha sido rechazada por todos los sectores.

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco - Foto: Guillermo Torres

“Una actitud totalmente bipolar de sus dirigentes. Un proceso de paz no es solo la conversación que hace un grupo insurgente con un gobierno, el proceso de paz también es la aceptación ciudadana. Y es evidente que este tipo de acciones, generan un rechazo que todos los colombianos sienten”, dijo el jefe de la cartera política.

Según Velasco, los guerrilleros del ELN se están equivocando en las estrategias que están implementando mientras hablan de paz en la mesa de diálogo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por ello, pidió a la guerrilla que libere de inmediato a la suboficial del Ejército Nacional y a sus dos hijos, eso sí, dejando entrever que hasta que no se produzca dicha liberación podría frenarse la entrada en vigencia del cese al fuego bilateral. “Un proceso de paz secuestrando no funciona. Es una locura lo que está haciendo el ELN”.

Pablo Beltrán, cabecilla del ELN, aseguró que la guerrilla continuará con las actividades de financiamiento y secuestro pese al cese al fuego pactado. - Foto: Getty Images

La oficina del Alto Comisionado para la Paz también rechazó el secuestro de la sargento y pidió al ELN un pronunciamiento sobre este hecho. “Condenamos enérgicamente el secuestro de la suboficial del @COL_EJERCITO Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad en Arauca. Instamos al ELN a pronunciarse sobre este hecho violatorio del DIH y, de ser responsables, a liberar a estas personas inmediatamente”, dice la oficina.

Condenamos enérgicamente el secuestro de la suboficial del @COL_EJERCITO Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad en Arauca. Instamos al ELN a pronunciarse sobre este hecho violatorio del DIH y, de ser responsables, a liberar a estas personas inmediatamente. — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) July 5, 2023

Padres de la sargento Ghislaine Karina Ramírez dicen no entender por qué el Ejército ordenó su traslado a Arauca, pese a tener un hijo autista

Un nuevo secuestro se registró en el departamento de Arauca, luego de que la sargento segundo del Ejército Ghislaine Karina Ramírez Chitiva y sus dos hijos menores de edad, presuntamente, fueran retenidos por un grupo armado al margen de la ley.

De acuerdo con las Fuerza Militares, la uniformada y sus hijos viajaban en un vehículo particular entre los municipios de Fortul y Arauca, cuando fueron interceptados presuntamente por miembros del Ejército Nacional de Liberación (ELN), quienes se los habrían llevado con rumbo desconocido.

En diálogo con SEMANA, los padres de la sargento secuestrada manifestaron que está desaparecida desde el lunes, además, confesaron que se sintieron preocupados desde el momento que salió de su casa.

En primer lugar, el señor Gerardo Ramírez, padre de la sargento, precisó que aunque el secuestro se conoció hasta la madrugada de este miércoles 5 de julio, está desaparecida desde el pasado lunes: “Ella salió de aquí de Melgar el domingo, a las 3:30 p. m. El trasteo lo envió ella cuatro horas adelante y llegó bien, pero mi hija iba en su carro, con los niños y una perrita”, contó.

La preocupación agobió al señor Gerardo desde el primer momento. Es más, se ofreció a cuidar a los niños, pero su hija le respondió que debían estar con ella. Adicionalmente, confesó que no quería que se trasladara a Arauca, sobre todo, teniendo en cuenta la situación de orden público en dicho departamento.

“Ella el fin de semana estaba en Tolemaida, en Melgar, alistando todo lo de su traslado. Ahora me preocupa mucho la situación de uno de los niños secuestrados, porque el niño es autista, él es muy inquieto y tiene que tomar bastante agua”, agregó.

Sargento Ghislaine Karina Ramírez Chitiva - Foto: Ejército Nacional

“No lo entendemos”

Los padres de la sargento Ramírez se mostraron orgullosos por el hecho de que su hija perteneciera al Ejército Nacional, sin embargo, la noticia del traslado a Arauca les cayó como un baldado de agua fría.

“A ella la trasladaron porque ya había cumplido tres años en un sitio y por eso la enviaron a Arauca, yo le dije, no se vaya por allá, mire las condiciones del niño, usted tiene que estar con él, porque el niño menor es autista y está en tratamiento permanente”, dijo don Gerardo.

Incluso pensó en interponer una acción de tutela, aunque esperó a que ella se instalara para proceder. La preocupación principal giraba en torno, precisamente, al pequeño hijo de la sargento Ghislaine Karina, de tan solo seis años, pues es autista y requiere de un cuidado especial.

El último dibujo que les hizo su nieta antes de emprender el viaje a Arauca. - Foto: SEMANA

“No lo entendemos. Varias veces le pregunté a mi hija y ella me dijo: ‘Son decisiones que toman en el Ejército. Ordenan y yo tengo que cumplir’”, mencionó el padre de la sargento en entrevista con SEMANA.

La familia de Karina Ramírez le hizo un llamado a la guerrilla para que les respete la vida a su hija y a sus nietos. Incluso el señor Gerardo aseguró que -si es el caso- él está dispuesto a canjearse por ellos, pero que los liberen lo más pronto posible.

El hecho de que el hijo de la sargento sea autista no resulta menor. De hecho, configura uno de los elementos por los que la familia no comprende cómo fue que su hija recibió la orden de trasladarse a Arauca.

Diana Chitiva y Gerardo Ramírez, padres de la sargento Karina Ramírez. - Foto: Semana

“Lo que más me angustia es que él no puede estar separado de la mamá (...). Yo lo que pido es que no lo separen de ella”, anotó María Chitiva, madre de Ghislaine Karina.

De paso, anotó que Camilo, nombre del pequeño, “se desespera con todo y muy rápido”. Además, puede reaccionar con golpes o rasguños, según como se sienta. Por esta razón, temen que la respuesta de sus secuestradores atente contra la integridad del menor. “Lo van a tratar mal”, concluyó.