“No fue imprudencia, fue la necesidad”: Patricia Janiot cuestiona comentario del ministro de Defensa sobre la sargento que fue secuestrada

Este viernes 7 de julio la familia de la sargento segunda del Ejército Karina Ramírez nuevamente recuperó la tranquilidad, luego de reencontrarse con la uniformada tras varios días secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ramírez estaba en compañía de sus dos hijos pequeños cuando fue privada de la libertad por ese grupo al margen de la ley.

En medio de la incertidumbre y temor por su seguridad en la que permaneció el país siguen los cuestionamientos hacia el ministro de Defensa, Iván Velásquez, después de que un comentario sobre el secuestro de la uniformada desatara polémica. “Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo y desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del ELN, es un acto de imprudencia”, dijo Velásquez.

“Cada uno debe tener responsabilidad en su comportamiento, las personas deben tomar todas las precauciones necesarias”, agregó el encargado de la cartera de Defensa.

Su pronunciamiento desató varias críticas, una de las más recientes provino de la periodista, Patricia Janiot, para quien la palabra “imprudencia” no tiene cabida ante el riesgo que, por cuenta del conflicto, están expuestas numerosas personas.

“El relato de la sargento Karina Ramírez y sus padres nos lleva a conocer otra arista de esa guerra que persiste en #Colombia. No fue imprudencia lo que llevó a la sargento a transitar esa carretera en donde el #ELN la secuestró a ella y sus pequeños hijos. Fue la necesidad y la responsabilidad de cumplir con su deber. Ojalá lo sepa reconocer el ministro @Ivan_Velasquez_”, dijo la comunicadora.

Un día antes, Velásquez hizo referencia a su declaración y reiteró que había sido una “imprudencia” el tránsito de la sargento, con sus hijos, en el municipio de Fortul.

“A la pregunta de un periodista si la sargento secuestrada con sus pequeños hijos no habría cometido un acto de ‘ligereza’ al desplazarse en su vehículo hacia Arauca, respondí que no había actuado con prudencia pues todos los miembros de fuerza pública debían ser cuidadosos en sus desplazamientos, especialmente en zonas en los que por la situación de seguridad el riesgo se aumenta”, afirmó el ministro.

“Ese es el sentido exacto de mi declaración, que no puede utilizarse para desviar la responsabilidad del secuestro que se le atribuye sin matices a la organización armada ilegal”, añadió.

Así fue el reencuentro de Ramírez con su familia

En la tarde de este viernes, la angustia terminó luego de que la sargento llegara a una comisión de la Defensoría del Pueblo y pudiera reencontrarse con su pareja, un mayor del Ejército que integra la Fuerza de Tarea Quirón, de la Octava División. En imágenes quedó plasmado cuando la mujer se bajó de la camioneta y su esposo salió al encuentro.

Las grabaciones dieron cuenta de los momentos emotivos, tras varios días de temor por el futuro de la uniformada y sus hijos menores de edad. Adicionalmente, y en entrevista con Semana, el padre de la sargento, Gerardo Ramírez, manifestó su tranquilidad luego de poder ver nuevamente a su hija y nietos.

“En el momento que más solo me sentía, ustedes me acompañaron”, dijo en alusión al apoyo recibido por parte de los medios de comunicación. “Ella se puso a llorar. Me dijo que iba a Arauca con la Defensoría y después me llamaba con calma”, agregó.

Según trascendió, la uniformada había viajado (aparentemente como parte de un traslado) el lunes festivo 3 de julio al departamento de Arauca, con sus pequeños hijos. En medio del trayecto, terminó abordada por miembros de la guerrilla del ELN.