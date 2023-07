“Estamos muy felices, volvemos a vivir”: Gerardo Ramírez tras liberación de la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos secuestrados por el ELN

“Felices, estamos muy felices, y volvemos a vivir”, estas fueron las palabras que entregó hace poco Gerardo Ramírez, el padre de la sargento Karina Ramírez, quien fue secuestrada por el ELN cuando se movilizaba por carreteras de Arauca junto con sus dos hijos menores de edad.

Sargento Karina Ramírez y su familia. - Foto: Gerardo Ramírez.

En fotográfias se ve el momento en el que la sargento es recibida por una comisión de la Defensoría del Pueblo. Alrededor de la militar se encuentran más de diez guerrilleros del ELN, incluso a una de las subversivas se le ve sosteniendo a la mascota de los hijos de la sargento, una golden retriever.

Urgente: primera imagen de la sargento y sus dos hijos en el secuestro. Los tiene el ELN en medio del cese al fuego con el Gobierno Petro. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

La liberación de la uniformada se da en momentos en que el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, desató toda una polémica en el país al afirmar que el plagio de la militar y sus hijos se había dado por imprudencia de ella al movilizarse por zona roja.

Sobre la liberación de la uniformada se pronunció el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares.

La sargento segundo del @COL_EJERCITO Karina Ramírez fue liberada junto a sus dos hijos, con la mediación de la @DefensoriaCol.



Condenamos estos hechos que violan los Derechos Humanos; nuestro compromiso es indeclinable en la protección de los colombianos y la búsqueda de la… pic.twitter.com/lqXepLFji7 — Mindefensa (@mindefensa) July 7, 2023

Fuerzas militares.

#GeneralGiraldo: " Bienvenida a la libertad a nuestra Sargento Segundo Ghislaine Karina Ramírez y sus hijos. Reconocemos la mediación para lograr su liberación a la Iglesia Católica y la @DefensoriaCol” (1) pic.twitter.com/bAW60s1iuF — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) July 7, 2023

Rechazo al anuncio del ministro

Un duro rechazo hizo Gerardo Ramírez, padre de la sargento Karina Ramírez, quien cumple cuatro días secuestrada junto a sus dos hijos menores de edad por el ELN, a las declaraciones del ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien dijo que la uniformada había cometido una imprudencia al tomar las vías de Arauca para su desplazamiento. “Ese ministro de Defensa no sabe dónde está parado, mi hija estaba cumpliendo una orden de traslado, ahora resulta que ella tiene la culpa”, dijo el enfurecido papá de la uniformada.

Ministro de Defensa, Iván Velásquez. - Foto: Ministerio de Defensa

Añadió que si querían que ella llegara a Arauca -a donde fue trasladada- por qué el Ejército no le puso a su disposición un helicóptero si sabían que se trataba de zona roja. “Ella tuvo que pagar dos millones de pesos por el trasteo, de dónde iba a sacar más dinero para pagar pasajes aéreos para ella y los niños para irse a cumplir la orden de sus mandos superiores; además ella le informó a su superior que se iba para Arauca y no le dijeron nada”, explicó el señor Ramírez.

Así mismo, rechazó la actitud del presidente Gustavo Petro, quien no ha hecho mayores pronunciamientos sobre el secuestro de sus dos nietos y de su hija. “Para él valemos nada”, dijo al referirse al mandatario de los colombianos. También señaló que se siente abandonado por el Gobierno y el Ejército. “No me dicen nada, no me explican nada [de] lo que está pasando con mi hija, me siento abandonado por parte del Gobierno”, manifestó.

Agregó que tras ese abandono del Gobierno nacional, él ha decidido adelantar acciones con la iglesia de Arauca y otros organismos humanitarios para buscar la liberación de su hija y sus dos nietos, uno de los cuales tiene una condición especial.

A la pregunta de un periodista si la sargento secuestrada con sus pequeños hijos no habría cometido un acto de "ligereza" al desplazarse en su vehículo hacia Arauca, respondí que no había actuado con prudencia pues todos los miembros de fuerza pública debían ser cuidadosos en sus — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) July 7, 2023

“Yo no quería que se fuera para Arauca, le dije que se retirara del Ejército”: papá de la sargento secuestrada por el ELN

El papá de la sargento Karina Ramírez, secuestrada por el ELN junto a sus dos hijos, habló con SEMANA sobre la situación de su hija en el Ejército. Gerardo Ramírez manifestó que, el pasado fin de semana, cuando ella estaba preparando el trasteo para irse a Arauca, él le dijo que no quería que se fuera para esa región del país por la complicada situación de orden público. “Incluso yo le dije que me dejara a los niños mientras ella se instalaba, pero ella me respondió que eran sus hijos y que debían estar con ella”, señaló el señor Ramírez.

Agregó: “Ella el fin de semana estaba en Tolemaida, en Melgar, alistando todo lo de su traslado. Ahora me preocupa mucho la situación de uno de los niños secuestrados, porque el niño es autista, él es muy inquieto y tiene que tomar bastante agua”.

“Ella se fue como a las 3:30 p. m. del sábado y viajó con los niños, y un perrito (...); a ella la trasladaron porque ya había cumplido tres años en un sitio y por eso la enviaron a Arauca, yo le dije, no se vaya por allá, mire las condiciones del niño, usted tiene que estar con él, porque el niño menor es autista y está en tratamiento permanente, y yo le dije: ‘No entiendo por qué le dan traslado para allá', y ahí yo le dije: ‘Pida la baja, es mejor que se retire’”, manifestó el papá de la sargento.

El señor Ramírez le hizo un llamado a la guerrilla para que les respete la vida a su hija y a sus nietos. Aseguró que si es el caso él está dispuesto a canjearse por ellos, pero que los liberen lo más pronto posible.

El secuestro

Un hecho atroz cometió en las últimas horas el ELN contra el Ejército al secuestrar a una sargento y a sus dos hijos menores de edad, uno de ellos con autismo. Este suceso fue condenado por el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, quien anunció acciones contra la guerrilla.

“Rechazo frente a esta violación a los DD. HH. y el DIH con el infame agravante de involucrar a dos menores. No escatimaremos esfuerzos, disponiendo nuestras capacidades para ubicar a nuestra suboficial e hijos, exigimos respeto por su vida e inmediata liberación”.

#GeneralGiraldo: "Rechazo frente a esta violación a los DD.HH y el DIH con el infame agravante de involucrar a dos menores. No escatimaremos esfuerzos, disponiendo nuestras capacidades para ubicar a nuestra suboficial e hijos, exigimos respeto por su vida e inmediata liberación" https://t.co/mzXJewrRiQ — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) July 5, 2023

Sobre el secuestro de la uniformada dijo el Ejército que, “en hechos que son materia de investigación y, según lo reportado, el GAO ELN habría secuestrado a la sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos mejores de edad, de seis y ocho años, uno de ellos tendría una condición especial de autismo”.

Agregó la institución militar: “Presuntamente, la familia habría sido plagiada por integrantes del Frente Domingo Laín Saenz, mientras conducía por el municipio de Fortul, Arauca, el pasado 3 de julio en horas de la noche. Ellos hacen parte de la familia de un oficial”.

Asimismo, indicó el Ejército: “Rechazamos categóricamente este crimen de lesa humanidad que viola los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Responsabilizamos de la vida e integridad física de los menores de edad y nuestra suboficial al Frente de Guerra Oriental del ELN”.

“Que todos los frentes del ELN cumplan el cese al fuego”: el llamado que hizo el minDefensa a la guerrilla

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, les hizo un llamado a las estructuras del ELN para que cumplan con las órdenes de sus cabecillas, quienes indicaron por medio de un comunicado que “a partir de las 00 horas del 6 de julio hasta las 00 horas del 3 de agosto de 2023, las estructuras del Ejército de Liberación Nacional deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio nacional, incluyendo las acciones de Inteligencia”.

Dijo el ministro que “a lo que aspiramos es que efectivamente todos los frentes, todos los grupos del Ejército de Liberación Nacional, acojan el cese al fuego”.

Frente al anuncio de un paro armado por el ELN en Chocó, del frente de guerra Occidental, dijo el funcionario que “este anuncio de paro armado se quede simplemente en ese anuncio y atiendan además las órdenes de las directrices de sus mandos centrales”.

“El Ejército de Liberación Nacional ha insistido en las conversaciones en La Habana, el control que tiene sobre sus frentes, sobre sus hombres en todo el territorio y aspiramos que esa realidad quede en evidencia con el acuerdo al cese y el respeto de parte de esa organización”.

Asimismo, el ministro aclaró que la fuerza pública no frena las operaciones contra el ELN hasta que el Gobierno nacional expida un decreto presidencial con dicha directriz, que se mantendrán las acciones encontrar de la guerrilla.

Más operativos contra el ELN

En las últimas horas, el Ejército ubicó un depósito con el que el ELN pretendía atentar contra la fuerza pública en el departamento de Arauca, en el municipio de Arauquita.

Según las Fuerzas Militares, “las tropas del Ejército lograron dos importantes resultados operacionales contra los grupos al margen de la ley del ELN y las disidencias de las Farc estructura 10, disidencias responsables de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en esta parte del país”.

De acuerdo con la institución militar, “la primera operación se desarrolló en la vereda Las Bancas, del municipio de Arauquita, Arauca. Gracias a la información oportuna de la comunidad, se logró la ubicación de un depósito ilegal, al parecer de integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado ELN”.

La información recopilada en terreno, dice el Ejército, arrojó que en el lugar el depósito “contenía material explosivo y rampas de lanzamiento conformado por un cilindro de 60 libras adecuado como medio de lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, tres medios de lanzamiento de artefactos explosivos improvisados hechizos y diez artefactos explosivos improvisados en PVC pintados de color negro en óptimas condiciones listos para ser utilizados para cometer atentados terroristas contra la población civil, entes gubernamentales, infraestructura crítica del Estado y la fuerza pública”.

Sobre la captura de disidentes de las Farc, señalaron las Fuerzas Militares que “en un puesto de control ubicado en la Y de Rondón, en el municipio de Tame, Arauca, mediante puesto de control, se verificó un vehículo en el que se movilizaban tres personas y durante la inspección se hallaron en su interior cien pantalones pinta pixelada de uso privativo de las Fuerzas Militares, cinco medios de comunicación, celulares, tres computadores marca Lenovo, tres equipos de carga eléctrica, diez cámaras Electronic Flash y tres pares de botas de caucho nuevas”.

Es de recordar que sobre la situación en Arauca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que en el departamento esta semana el ELN secuestró a un integrante de la Armada Nacional.

Diálogos con el ELN

Pese a que hace pocos días se cerró el primer ciclo de negociaciones entre el Gobierno nacional y el ELN en Caracas, Venezuela, y en los que la guerrilla dijo que tendría gestos humanitarios, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que dicho grupo armado ilegal es el responsable del reciente secuestro de un militar de la Armada en Arauca.

“Se están haciendo las gestiones para su liberación”, dijo Velásquez, al tiempo que añadió: “Esperamos que ocurra hoy”. Según el ministro, esta clase de hechos se presentan porque no hay un cese al fuego pactado y el ELN mantiene la presencia en regiones como esta, donde se dio el secuestro del militar. “Es factible que se produzcan hechos de esta naturaleza”, justificó el ministro Velásquez.

Cabe recordar que en un retén ilegal, hombres armados bajaron de un bus a un integrante de la Armada Nacional y se lo llevaron con rumbo desconocido. Los hechos ocurrieron en la vía entre Tame y Arauca, zona hasta donde llegaron algunos sujetos en motos, interceptaron el vehículo de transporte público y se llevaron al uniformado.

“Hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas abordan el vehículo y verifican documentos a los dos pasajeros, a los cuales –al parecer– los presionan psicológicamente hasta que el suboficial manifestó ser integrante de la fuerza pública”, dijo, en su momento, una fuente militar a SEMANA.

El militar fue identificado como Camilo Andrés Córdoba

Sobre la delicada situación en Arauca, desde las Fuerzas Militares indicaron que la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, unidad a la que pertenece el uniformado, ya se encuentra adelantando la información respectiva.

Los hechos, de acuerdo con lo que se ha conocido, ocurrieron cerca del caserío de Santo Domingo, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde tiene alta injerencia el ELN. Es de anotar que por esta región en meses anteriores se ha presentado el secuestro de integrantes del Ejército, acciones que se ha atribuido esa guerrilla.