Lo último: presidente del Fondo Nacional del Ahorro guardó silencio ante Corte Suprema de Justicia, en investigación a 19 congresistas

Gilberto Rondón González, presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), se abstuvo de dar cualquier tipo de declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que lo había requerido para que rindiera su declaración, en la investigación preliminar que se adelanta contra 19 congresistas del Partido Liberal, por la repartija de puestos en la mencionada entidad.

Presidente del Fondo Nacional del Ahorro declara ante la Corte Suprema de Justicia. - Foto: Guillermo Torres Reina - Revista SEMANA

“Tengo el derecho constitucional a guardar silencio”, precisó Roldón González tras salir de la diligencia. La decisión la tomó al considerar que en la actualidad enfrenta investigaciones de tipo penal y disciplinario. “La Corte ha reconocido mi derecho y, por lo tanto, no he hablado, ni voy a hablar en la Fiscalía, ni en ninguna parte”.

La investigación salpica a Mauricio Gómez Amín, Fabio Raúl Amín Saleme, Juan Pablo Gallo Maya, Miguel Ángel Pinto Hernández, Yesid Guerrero Avendaño, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Álvaro Henry Monedero Rivera, José Octavio Cardona León, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, César Cristian Gómez Castro, Dolcey Oscar Torres Romero, Flora Perdomo Andrade, Gilma Díaz Arias, Hugo Alfonso Archila Suárez y Mónica Karina Bocanegra Pantoja.

Gilberto Rondón González, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. - Foto: FNA

Por estos mismos hechos, el pasado 14 de junio, la Procuraduría General ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra del presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón González, por el presunto manejo inadecuado de la planta de personal de la entidad al vincular y desvincular personas sin tener en cuenta los perfiles y requisitos exigidos para ocupar los cargos.

En la decisión tomada por la delegada segunda para la vigilancia administrativa, se destaca que se revisará la contratación adelantada, al parecer de manera irregular, para ocupar cargos de profesiones distintas a las requeridas en los puestos para los que se recibieron aspirantes y en los que, posteriormente, fueron ubicados en la mencionada entidad.

El Ministerio Público sostuvo que Rondón González, de acuerdo con información que recogieron medios de comunicación, habría recibido hojas de vida suministradas por varios congresistas de gente a la que se contrató de manera directa, lo que produjo la salida de funcionarios que llevaban varios años trabajando en el Fondo Nacional del Ahorro.

Gustavo Petro recibiendo la bandera del Partido Liberal, en Risaralda. - Foto: Twitter/ @petrogustavo

En este caso, es posible que durante el proceso sean incluidos al expediente otros servidores que podrían haber estado involucrados en las conductas que serán objeto de investigación.

En los próximos días iniciará la recolección de elementos materiales probatorios (documentos y testimonios) para establecer si existen méritos para abrir una investigación formal en contra de Rondón González y otros funcionarios.

Precisamente, hace una semana el presidente Gustavo Petro le pidió su carta de renuncia a Rondón González, por el escándalo que se generó a raíz de las denuncias que evidenciaban cómo convirtió la entidad en un fortín burocrático para impulsar reformas del Gobierno que hacen trámite en el Congreso.

Gilberto Rondón González, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA confirmó que de la Casa de Nariño lo llamaron para decirle que tenía 24 horas para presentar su carta de renuncia o que sería declarado insubsistente. El presidente Petro está bastante molesto con esa situación, que generó un gran malestar en varios sectores políticos.

Por ahora, no se conoce si Rondón pasará la carta. Fuentes del FNA confirmaron que el funcionario quiso buscar un diálogo directo con el mandatario, pero le contaron que viajaría a La Habana (Cuba) y que la decisión ya estaba tomada.

El presidente Gustavo Petro está en medio de un escándalo desatado por dos de sus funcionarios más cercanos. - Foto: campaña petro presidente

Este 6 de junio, se conoció esa nueva denuncia y Gilberto Rondón reconoció en La W que había hecho acuerdos con congresistas del Partido Liberal para entregar cuotas en la entidad y así poder sacar adelante las reformas.

“Yo fui a una bancada, me preguntaban qué estaba haciendo allá, ¿cómo así que yo qué estaba haciendo allá? ¿No ve que yo hago parte del gobierno del presidente Gustavo Petro? Allá estaban los ministros, todos somos parte del Gobierno”, aseguró Rondón.

Dijo que como forma parte del Gobierno tiene que contribuir a que las reformas del Gobierno salgan adelante. “Ese es mi ejercicio porque entonces yo qué hago en el Gobierno”, afirmó.

“Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no; no lo sé porque yo no tengo la cuenta, es que es mucha gente. Pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho a eso. Es que estamos en una democracia pluralista y participativa y en una democracia pluralista y participativa el que gana las elecciones gobierna con su gente, así de claro”, afirmó el director del FNA.

Gilberto Rondón González, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Cuando la periodista le preguntó si estaba de acuerdo con repartir “mermelada”, aseguró que eso no era “mermelada”: “Es una participación burocrática legal. La mermelada son los contratos, eso es distinto”, dijo.

El abogado Daniel Briceño fue uno de los que criticó las declaraciones de Rondón y anunció que presentará un recurso en su contra. “Denunciaré por cohecho al presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón. Hoy confesó públicamente en La W que le entregó puestos a congresistas liberales para impulsar las reformas de Petro en el Congreso”, aseguró.

El medio radial compartió los cupos que supuestamente tendría cada congresista en la entidad. Dijo que los senadores Mauricio Gómez Amín tendría de 25 a 30, y 7 personas contratadas; Fabio Amín 18 cupos y 8 personas contratadas; Juan Pablo Gallo 13 cupos y 3 personas contratadas; Miguel Ángel Pinto 2 cupos y una persona contratada.

Gilberto Rondón González, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. - Foto: Guillermo Torres /Semana

En el caso de los representantes, Andrés Calle contaría con 22 a 25 cupos y 10 personas contratadas; Karime Cotes con 22 cupos y 9 personas contratadas (todos de planta); Wilmer Guerrero con 19 cupos y 10 personas contratadas; Alexander Bermúdez con 11 cupos y 5 personas contratadas; Álvaro Leonel Rueda con 18 cupos y 5 personas contratadas.

Además, Álvaro Monedero con 5 cupos y una persona contratada; Octavio Cardona entre 15 y 18 cupos y 4 personas contratadas; Sandra Aristizábal con 15 cupos y 4 personas contratadas; César Gómez con 8 cupos y 2 personas contratadas; Dolcey Torres con 10 a 12 cupos y 5 personas contratadas; Flora Perdomo con 12 cupos y 4 personas contratadas; Germán Rozo con 6 cupos y 2 personas contratadas; Gilma Díaz con 20 cupos y 8 personas contratadas; Hugo Archila con 6 cupos y 3 personas contratadas; y Karina Bocanegra con 13 cupos y 9 personas contratadas.

Esas declaraciones del director del FNA, han sido criticadas por varios líderes de la oposición. “Gilberto Rondón, no se les olvide el nombre. Presidente del Fondo Nacional del Ahorro, sin rodeos lo dice, no importan los concursos de méritos o la gente realmente preparada para ocupar los cargos, lo de él es repartir la entidad para lograr cumplir los caprichos de Petro”, cuestionó el excandidato presidencial Enrique Gómez.