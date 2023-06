‘Mermelada’ de Gilberto Rondón en el FNA podría ser la estocada final para las reformas de Gustavo Petro. Si liberales votan, se configura el cohecho

El abogado Gilberto Rondón, quien llegó al Fondo Nacional del Ahorro en octubre de 2022, quiso convertir la entidad en una bolsa de empleo al servicio de algunos congresistas del Partido Liberal. Aunque Rondón cuenta con una robusta trayectoria política como magistrado del Consejo Nacional Electoral, conjuez del Consejo de Estado, excongresista y abogado con 25 años de experiencia, reconoció el peor error de su carrera: entregó puestos a cambio de apoyo para las reformas del Gobierno Petro. “Yo tengo que contribuir a que las reformas salgan adelante. Ese es mi ejercicio”, dijo Rondón en La W, aunque negó que se tratara de ‘mermelada’, a pesar de la contundente denuncia de la emisora.

Congresistas del Partido Liberal que enviaron las hojas de vida al FNA aseguraron que todo este escándalo inició porque, supuestamente, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco dialogó con la bancada para que apoyaran las iniciativas del Gobierno y llevó a Rondón a una reunión de bancada para hablar de puestos.

Los legisladores, que pidieron no ser identificados, dicen que Velasco tenía la necesidad de dividir al liberalismo para quitarle el manejo del partido a César Gaviria –férreo opositor de la reforma a la salud– y lo quiso hacer a través de burocracia. El jefe de la cartera política ha negado esta versión y dice desconocer lo ocurrido.

La investigación de La W reveló que a la entidad llegaron 250 hojas de vida de congresistas de las toldas rojas aunque solamente fueron contratadas unas 100. Los senadores Mauricio Gómez, Fabio Amín, Miguel Ángel Pinto y Juan Pablo Gallo, junto con los representantes Andrés Calle, Karime Cotes, Alexánder Bermúdez, Álvaro Leonel Rueda, Álvaro Monedero, Wílmer Guerrero, Octavio Cardona, Sandra Aristizábal, Cesar Gómez, Dolcey Torres, Flor Perdomo, Germán Rozo, Gilma Díaz, Hugo Archila y Karina Bocanegra son algunos de los congresistas salpicados en este escándalo de ‘mermelada’ por el que el presidente Petro se molestó y le pidió la renuncia a Rondón.

El asunto de fondo es que Rondón fue denunciado ante la Fiscalía por el delito de cohecho por dar u ofrecer ante su confesión en la emisora radial. Sin embargo, eso tendrá una consecuencia política directa en el Congreso. Los congresistas liberales no podrán votar ninguna de las reformas del Gobierno Petro porque está la evidencia de que recibieron puestos y, si llegaran a apoyarlas, se podría configurar el cohecho y enfrentarían procesos de pérdida de investidura en la Corte Suprema de Justicia.

De hecho el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez recusó a quince representantes liberales por recibir cuotas del Gobierno Petro para apoyar la reforma a la salud.

Además, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra funcionarios del FNA por presuntamente adelantar la contratación de personas de manera irregular para ocupar cargos para los que, según sus perfiles profesionales, no estarían habilitados.

Así las cosas, los cálculos del Gobierno Petro fueron errados y por buscar unos apoyos de congresistas liberales podrían hundir todas las reformas en trámite porque seguramente quienes recibieron los contratos no las votarán. Aunque son 19 los identificados, no se descarta que haya más integrantes del Partido Liberal que hayan pasado hojas de vida de sus recomendados a dicha entidad. Rondón podría ser procesado.

El asunto de fondo es que si alguno de los congresistas que recibió los puestos a cambio del apoyo por las reformas resultó votando positivamente, podría configurarse el delito de cohecho, por lo que todos los liberales están pensando votar en contra o, incluso, no votar para evitar inconvenientes.

Eso traduce que el Gobierno Petro perderá más de 46 votos en Senado y Cámara, un número importante de respaldos que requiere para sacar adelante su agenda legislativa.

Por ahora, el expresidente César Gaviria ha guardado silencio frente a la forma como el Gobierno Petro decidió relacionarse con la bancada liberal, pero le dijo a SEMANA que siempre manifestó a los congresistas el respeto por las líneas ideológicas del partido en las reformas, por lo que las prebendas burocráticas estaban fuera de discusión.

Pero como a rey muerto, rey puesto, ya hay quienes están detrás del FNA. El polémico excongresista Julián Bedoya se está moviendo para poner a Luciano Grisales, una de sus fichas, en el cargo. De hecho, el Ministerio de Hacienda pidió a la entidad certificar si cumple con los requisitos.

Sin embargo, SEMANA estableció que el Gobierno Petro le pedirá al liberalismo hojas de vida de mujeres para dicha entidad. En todo caso, es curioso que la representación política se mantenga para el liberalismo que cada día está más lejos del Ejecutivo.

Entretanto, la pregunta que se hacen en el Congreso de la República es: ¿el presidente Gustavo Petro estará al tanto de la repartición de ‘mermelada’? En los pasillos del Capitolio dicen que con la presidencia de Findeter, próxima a entregarse, se conocerá la respuesta.

Una nueva denuncia se conoció en el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, Gilberto Rondón reconoció en La W que ha hecho acuerdos con congresistas del Partido Liberal para entregar cuotas en la entidad y así poder sacar adelante las reformas.

“Yo fui a una bancada, me preguntaban qué estaba haciendo allá, ¿cómo así que yo qué estaba haciendo allá? ¿No ve que yo hago parte del gobierno del presidente Gustavo Petro? Allá estaban los ministros, todos somos parte del Gobierno”, aseguró Rondón.

Dijo que como hace parte del Gobierno tiene que contribuir a que las reformas del Gobierno salgan adelante. “Ese es mi ejercicio porque entonces yo qué hago en el Gobierno”, afirmó.

“Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no, no lo sé porque yo no tengo la cuenta, es que es mucha gente, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho a eso. Es que estamos en una democracia pluralista y participativa y en una democracia pluralista y participativa el que gana las elecciones gobierna con su gente, así de claro”, afirmó el director del FNA.

Cuando la periodista le preguntó si estaba de acuerdo con repartir ‘mermelada’, aseguró que eso no es ‘mermelada’. “Es una participación burocrática legal. La mermelada son los contratos, eso es distinto”, dijo.

El abogado Daniel Briceño fue uno de los que criticó las declaraciones de Rondón y anunció que presentará un recurso en su contra. “Denunciaré por cohecho el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón. Hoy confesó públicamente en La W que entregó puestos a congresistas liberales para impulsar las reformas de Petro en el Congreso”, aseguró.

El medio radial compartió los cupos que supuestamente tendría cada congresista en la entidad. Dijo que los senadores Mauricio Gómez Amín tendría de 25 a 30 y 7 personas contratadas; Fabio Amín 18 cupos y 8 personas contratadas; Juan Pablo Gallo 13 cupos y 3 personas contratadas; Miguel Ángel Pinto 2 cupos y una persona contratada.

En el caso de los representantes Andrés Calle tendría entre 22 a 25 cupos y 10 personas contratadas; Karime Cotes con 22 cupos y 9 personas contratadas (todos de planta); Wílmer Guerrero con 19 cupos y 10 personas contratadas; Alexánder Bermúdez con 11 cupos y 5 personas contratadas; Álvaro Leonel Rueda con 18 cupos y 5 personas contratadas.

Además, Álvaro Monedero con 5 cupos y una persona contratada; Octavio Cardona entre 15 y 18 cupos y 4 personas contratadas; Sandra Aristizábal 15 cupos y 4 personas contratadas; César Gómez con 8 cupos y 2 personas contratadas; Dolcey Torres con 10 a 12 cupos con 5 personas contratadas; Flora Perdomo con 12 cupos y 4 personas contratadas; Germán Rozo con 6 cupos y 2 personas contratadas; Gilma Díaz con 20 cupos y 8 personas contratadas; Hugo Archila con 6 cupos y 3 personas contratadas, y Karina Bocanegra con 13 cupos y 9 personas contratadas.

Esas declaraciones del director del FNA han sido criticadas por varios líderes de la oposición. “Gilberto Rondón, no se les olvide el nombre. Presidente del Fondo Nacional del Ahorro, sin rodeos lo dice, no importan los concursos de méritos o la gente realmente preparada para ocupar los cargos, lo de él es repartir la entidad para lograr cumplir los caprichos de Petro”, cuestionó el excandidato presidencial Enrique Gómez.

El escándalo se da en medio del debate de las reformas del Gobierno en el Congreso que no se encuentran en su mejor momento. A pesar de que la de la salud había sido citada para la tarde de este martes, el debate no arrancó a la hora programada y hay varias proposiciones de archivo que deberán ser estudiadas. Ya se anunció que fue cancelada la plenaria.