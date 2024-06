Atención: Procuraduría abrió indagación contra funcionarios del DNI por presuntas ‘chuzadas’ a magistrados

A través de su cuenta en X, el mandatario explicó que “desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”.