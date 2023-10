Aterrador: hijos de papi y mami lideraban tenebrosa banda de paseo millonario en Medellín; extranjeros sus principales víctimas, hay un muerto

El extranjero fue recogido por la mujer, quien le dijo que tenía un conductor de confianza que la transportaba a ella a todos los lados porque Medellín era inseguro. El militar no desconfió de la versión que le daba su conquista.

La mujer recogió al militar en el barrio El Poblado en el vehículo de confianza de ella, lo que no sabía el hombre era que ese carro estaba siendo escoltado por otro en donde viajaban quienes después le harían pasar la peor pesadilla de su vida.

Igual que en el caso anterior, dos vehículos eran parte del plan criminal. En uno iba la víctima y los ladrones y en otro quienes iban a los cajeros automáticos para retirar el dinero que se encontraba depositado. Pero en este, al parecer, por algún sistema de seguridad que tenía el sueco, los cajeros no entregaron dinero.

Como no le daban el dinero y el amigo tampoco depositó los 2.000 grandes, los criminales, luego de haberlo golpeado hasta la saciedad, lo dejaron tirado en el sector de Belén Alta Vista, por el cerro de las Tres Cruces, mal herido el extranjero fue trasladado a un hospital de la zona donde falleció como consecuencia de las heridas.

SEMANA conoció un audio en donde en mensaje cifrado hablan de un secuestro. “Tenemos al man del evento (paseo millonario) lo tenemos en una finca en Copacabana. Compramos 13 millones de pesos en tecnología (...) estoy en este momento con una tarjeta en el bolsillo que tiene como 70 palos para gastar. (...) me fui a comprar oro, pero me pidieron la cédula del man y el rut y yo no se qué”, dice la conversación entre integrantes de la banda criminal.