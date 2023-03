Paseo millonario en Bucaramanga: joven fue drogado tras usar aplicación de transporte

Un joven en Bucaramanga, Santander, denunció que fue víctima de un paseo millonario que inició a bordo de un vehículo, el cual había solicitado por una plataforma digital de transporte.

El pasado jueves, en horas de la noche, la víctima salió de su vivienda ubicada en el sector del Centro y se dirigió hacia Cabecera, donde había quedado de encontrarse con un amigo. Tras llegar allí, ingresaron a un bar y departieron hasta la medianoche.

Tras solicitar el vehículo, el recorrido inició en el sector de Cabercera. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Al salir del establecimiento, el afectado acompañó a su amigo hasta su casa y desde allí solicitó el servicio de transporte para regresar a su hogar. En ese momento comenzó el angustioso momento que lo dejó con sus cuentas bancarias vacías y bajo el efecto de una sustancia desconocida.

“Yo perdí como la noción del sentido como tal, empezamos a dar varias vueltas en el carro. Hicieron retiros desde mi cuenta en un cajero de Bancolombia en San Francisco y en el Paseo del Comercio. Otro dinero fue enviado por transferencias y otro desde mi cuenta a Nequi. Es de resaltar que yo en ese momento probablemente no tenía ninguna forma de evitar decirle por ejemplo mi clave o de darle mi teléfono”, contó a Vanguardia la víctima.

Aquella noche el joven no llegó a su vivienda, el delincuente lo dejó abandonado en un parque de la ciudad y hacia las 9:00 a.m. del viernes (3 de marzo) comenzó a recuperar la conciencia. “Estaba en un parque, no sé muy bien si era en Floridablanca o en el sur de Bucaramanga. Como pude agarré un taxi para irme a la casa pero terminé en el lugar en el que trabajo”, agregó el afectado.

De acuerdo con el relato de la víctima, al diario local, el conductor le habría suministrado alguna sustancia, situación que lo dejó en un estado de vulnerabilidad y sin la posibilidad defenderse o entender en ese momento qué pasaba.

El delincuente le vació la cuenta bancaria y el Nequi. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“No recuerdo muy bien cómo era el conductor; recuerdo que no paraba de hablar y en cierto punto recuerdo que me suministraba algo pero yo en ese momento no coordinaba nada, estaba como en un estado de indefensión. Estaba en un estado en el que no podía luchar en contra”, puntualizó.

Tras recuperar un poco más de fuerza y conciencia, el joven acudió a un centro médico donde fue sometido a una serie de análisis toxicológicos para determinar exactamente con cuál sustancia lo drogaron. Mientras se conocen los resultados, la víctima continúa con debilidad corporal.

Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades policiales de Bucaramanga, toda vez que los hechos de hurto se han convertido en un dolor de cabeza en esta ciudad, donde la inseguridad se ha vuelto un tema alarmante para propios y visitantes, quienes denuncian que no se sienten seguros en las calles de la capital santandereana.

Mujer mandó a robar a su pareja

En medio de la desarticulación del grupo delincuencial conocido como Los Legendarios, se descubrió cómo una de sus integrantes ayudó a robar y extorsionar a su propia pareja sentimental en Bucaramanga.

Se trata de alias Yamile, quien fue capturada mediante orden judicial en un operativo de registro y allanamiento que se llevó a cabo en la capital santandereana. Según las autoridades, ella era la compañera sentimental de una de las víctimas y habría participado en varios hechos delictivos con esta organización criminal.

La mujer, al parecer, era integrante de una banda delincuencial conocida como Los Legendarios. - Foto: Policía Mebuc.

Una vez acordado el plan, la mujer se reunió con sus cómplices en el sector de la plaza Guarín en Bucaramanga, allí les entregó una copia de las llaves de la motocicleta de su esposo, les dijo en dónde y el momento exacto para robarle el vehículo.

Ante las contantes llamadas extorsivas, la víctima decidió denunciar y así fue cómo tras una exhaustiva investigación, las autoridades lograron descubrir el actuar delictivo de alias Yamile y los otros integrantes de Los Legendarios.