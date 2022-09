Aumento del precio de gasolina: Juanita Gómez reporta cómo afectara el costo de vida de los colombianos

A partir del 1 de octubre, durante tres meses, el precio de la gasolina subirá 200 pesos, es decir, en diciembre los colombianos pagarán 600 pesos más de lo que pagan hoy. Sin embargo, tal aumento también se traduce en el incremento del costo de vida, como le explican Juanita Gómez y un periodista de SEMANA en la siguiente nota.

Cuando un ciudadano paga 600 pesos más de gasolina por galón, conforme con lo contemplado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de cara al último mes del año, su costo de vida aumenta en un 0,02 %. Y si el precio del barril de petróleo a nivel internacional sigue caro, el galón en Colombia podría llegar a 9.700 pesos en promedio.

Pero, ¿qué piensan los conductores de esta medida? En un recorrido por algunas estaciones de servicio, algunos respondieron. “Eso va a afectar muchísimo a los colombianos, con el bolsillo, porque con esta situación: todo bien caro. El sueldo que uno se gana es muy poquito y la verdad no le alcanza, sobre todo para la gente que utiliza el carro diariamente”, sustentó uno de ellos. Tal medida, para otros, implica que quienes subsisten manejando algún vehículo “estén trabajando a pérdidas: el pobre sigue siendo pobre”.

También hubo quienes estuvieron de acuerdo con la medida, como un motociclista con quien pudo conversar SEMANA, que ante cámaras dijo: “Es un aporte que debemos tener los colombianos para poner ese granito de arena, es como pagar los impuestos”.

alga recordar que en el caso específico de quienes conducen moto, el presidente Gustavo Petro, aún en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, planteó que se buscaría compensarlos con la tarifa del SOAT, hoy por encima de los 550.000 pesos.

¿Por qué subirá la gasolina en Colombia?

Gustavo Petro afirmó que el aumento del precio de la gasolina obedece a un déficit de casi 40 billones de pesos en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) este 2022, que de alguna forma se debe reducir.

“El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del Gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir, casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina. A los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado”, afirmó.

Y, aunque el jefe del Estado colombiano aseguró que en lo que queda de 2022 no aumentará el ACPM, el Comité de Regla Fiscal sugiere que en algún momento se debe hacer, según su presidente, Juan Pablo Córdoba. “Más o menos del 50 % del déficit está causado por ACPM. Desde el punto de vista del FEPC, es igualmente importante la gasolina corriente motor como el ACPM. El país no puede continuar con un déficit de 40 billones de pesos por un programa de subsidio de los combustibles, realmente eso no es sostenible”, manifestó el 19 de septiembre.

Ante la posibilidad de un paro de conductores de taxis debido al aumento de gasolina, como lo planteó la última semana Hugo Ospina, líder de este gremio, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, afirmó que Gustavo Petro se reunirá con ellos.

“El presidente de la República ratifica su intención de abrir las puertas a un diálogo, a una conversación; vamos a hacer eso el 29 de este mes a las 3 de la tarde; vamos a hacerlo a través de representantes de todos los departamentos del país y de las federaciones”,