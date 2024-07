Capturan a mujer que estaría torturando y maltratando a sus hijos por no cumplir con cuota por venta de bolsas de basura

Según información de la Policía, esta mujer exigía a sus hijos la suma de $50 mil diarios derivados de la venta de bolsas de basura, los menores eran golpeados si no cumplían con la cuota solicitada y encerrados en un cuarto oscuro como castigo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/RqM0MCr83d

Durante la investigación se pudo determinar que la mujer detenida le exigía a sus hijos una cuota de $ 50.000 diarios por la venta de bolsas de basura, pedido que, si no no era cumplido, desencadenaba golpes y torturas como encerrarlos en un cuarto oscuro.

Niño de seis años habría sido abusado sexualmente por obreros en un colegio en Bosa

La vida para un niño de seis años no volverá a ser la misma luego de haber sido víctima de un presunto abuso sexual al interior del baño de un colegio ubicado en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, según denuncian sus familiares.

“Bien temprano llamaron a mi mamá del colegio, pero ella no alcanzó a contestar. Ella fue a las 5:00 de la tarde a recogerlo como todos los días, y la profesora le dijo que al niño le dolía mucho la cabeza. Mi hijo llegó bastante asustado a la casa y le dijo a mi mamá, atemorizado, que se había hecho del cuerpo, pero cuando mi mamá lo revisó se dio cuenta de que había semen en la ropa interior del bebé” , afirmó la mujer a este medio.

“Me siento muy mal, mi corazón está completamente destrozado . Uno manda a los niños al colegio para que los eduquen, los cuiden, los protejan, y no para que sucedan este tipo de cosas”, afirmó la madre del pequeño.

Lo más preocupante es que la madre del menor reveló que el propio personal académico y administrativo del colegio le habría pedido a la mujer que no divulgara nada de lo sucedido. “Yo hablé ayer con el coordinador del colegio y me pidió que no difundiera lo que le había pasado a mi hijo”, dijo.