Carlos Galán renuncia al Senado y a Cambio Radical

Este martes, durante la plenaria, Carlos Fernando Galán renunció al Senado y a Cambio Radical. Puso fin a su participación en el partido después de 11 años, en los que incluso llegó a ser presidente en 2013. Se va porque no se identifica con el proyecto político de Iván Duque. Después de la primera vuelta, en la que Germán Vargas Lleras no resultó vencedor, Cambio Radical optó por unirse a la candidatura del uribismo. Esta decisión desembocó en la renuncia de Galán. "Actuar de manera coherente en política implica ser capaz de señalar las equivocaciones del partido al que uno pertenece", aseguró el senador.

Esta es mi carta de renuncia al Partido Cambio Radical y, en consecuencia, a mi curul en el Senado. No sería coherente apoyar al candidato del Centro Democrático a la Presidencia: pic.twitter.com/7LTR2Ep6Yd — Carlos F. Galán (@carlosfgalan) 5 de junio de 2018

"Aunque reconozco la inteligencia y la honestidad de Iván Duque no me puedo identificar con el proyecto político del Centro Democrático, pues no es coincidente con mis principios y creo que tampoco lo es con los principios que inspiraron a Cambio Radical. Sería incoherente acompañar a un proyecto político que tiene una visión totalmente alejada a la mía en materia de respeto a las decisiones de las autoridades y la justicia que no tiene la misma preocupación por la garantía de los derechos de las minorías y por la importancia del rol de la prensa libre y de los medios en la democracia", aseguró Galán.

La renuncia de Galán se produce a casi un mes de que termine la legislatura. Para muchos la decisión fue tardía. Sin embargo, él asegura que quedarse en Cambio Radical después del apoyo a Duque sería luchar contra la corriente, contra una decisión a nivel nacional, y que por tanto llegó el momento de cambiar de rumbo.

El menor de los tres hijos de Luis Carlos Galán, no anticipó si se unirá a otro partido político, lo que sí dejó claro es que seguirá en política y que lo hará siguiendo ideales liberales. Su hermano, Juan Manuel Galán también está dando la batalla desde el Partido Liberal, por dos razones, la primera porque cuando César Gaviria anunció la alianza con la candidatura de Iván Duque fue Juan Manuel Galán quien salió a protestar y a decirle que era un "vendido" y que estaba traicionando los principios liberales. Y segundo porque hace pocos días anunció que seguirá luchando para recuperar la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, fundado por su padre. Con la renuncia de Carlos Fernando, los dos hermanos podrían unir fuerzas para devolverle la vida al movimiento de su padre.

Además, Carlos Fernando Galán quiere aprovechar la oportunidad que hay en el centro del espectro político. La mayoría de los colombianos se definen como de centro, y en las urnas el pasado 27 de mayo esta fuerza se demostró, incluso Fajardo estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta.

Precisamente por su idea de quedarse en el centro, Galán aseguró que así como no apoyará a Duque, a quien considera de la extrema derecha, tampoco apoyará a Gustavo Petro, que se encuentra en la izquierda. Por tanto, su voto será en blanco. "Yo veo el camino del centro y para el momento que está viviendo Colombia ese camino es el voto en blanco", explicó Galán, justo antes de radicar el documento de su dimisión a la Secretaría General del Senado, su renuncia será decidida por la plenaria del Senado.

