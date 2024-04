¿Carlos Hernán Rodríguez está inhabilitado para ser elegido Contralor? Corte Constitucional explicó nuevos detalles del proceso

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, explicó el fallo que le ordenó al Congreso rehacer la elección del Contralor. El nuevo designado en el cargo cumplirá con el periodo institucional de 4 años, el trámite empieza en esa etapa porque no está completamente viciado y Carlos Hernán Rodríguez no está inhabilitado para volverse a presentar.

“La Corte no quiso poner plazo porque la ley tiene términos para hacer esta elección, luego no podría aventurarse a decir que el mes siguiente hacer esta elección, pasando por encima del derecho (...) por supuesto que el doctor Rodríguez está en la lista de los habilitados y podría eventualmente ser electo si así es la voluntad del Congreso”, explicó el magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional.

Pero lo que halló la Corte Constitucional en su última decisión sobre devolver la elección del Contralor al Congreso de la República, es que “el primer paso de los exámenes y se analizan las hojas de vida, no tenía ningún vicio, no solo porque la Corte lo diga, sino porque el juez natural que es el Consejo de Estado así lo dijo. Aquí no se desvele ninguna irregularidad hasta ese trámite”.