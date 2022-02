“No hemos estudiado medicina para servir de verdugos”: presidente del Colegio Médico de Antioquia no hará abortos

Este lunes la Corte Constitucional despenalizó el delito de aborto en Colombia hasta la semana 24. Han pasado dos días desde que se efectuó la decisión y las posturas, a favor o en contra, son muchas. Respecto al caso de los trabajadores de la salud, se especifica que se puede alegar a la objeción de conciencia, algo que para el presidente del Colegio Médico de Antioquia es la única opción que tiene para no afectar su ética profesional.

Carlos Valdivieso estuvo en entrevista con la emisora Blu Radio, en donde dio su firme posición: no hará ningún aborto. Para el especialista, el estudio de la medicina no debe aceptar la intervención: “Nosotros los médicos no hemos estudiado medicina para servir de verdugos. Tiene que verse el punto de vista del médico. Los médicos no estudiamos para realizar este tipo de procedimientos y se requiere el respeto absoluto de la objeción de conciencia”, sostuvo el cirujano.

Sin embargo, a pesar de su postura, el profesional de la salud explicó el proceso de cirugía que se le realiza a una persona que aborta. Conjuntamente, dio a conocer la diferencia entre intervenir un embarazo con pocas semanas de desarrollo y otro con estado progresivo.

“Si hay un embarazo menor, de bajo nivel de semanas, el ginecólogo tendrá que empuñar una cureta y realizar un procedimiento donde extrae el producto del embarazo, que es un ser vivo que va a terminar su vida en ese momento”, sostiene Valdivelso, mientras, por otro lado, dice que si la interrupción del embarazo tiene un periodo de 20 o más semanas se debe dar uso a medicamentos resistentes.

“Tendrán que suministrarle un medicamento que permita hacer un infarto en ese feto y después desembarazar la madre, que es el término que se usa, extraer ese feto que antes estaba vivo”, explica el doctor, en diálogo con Blu Radio.

Para la cabeza principal del Colegio Médico de Antioquia, sus esperanzas de que la Corte Constitucional cambie las consideraciones tomadas en vínculo con las semanas de embarazo para efectuar un aborto son pocas. Justamente, el hombre hizo un llamado a sus colegas para que desistan de la realización del procedimiento quirúrgico y persistan con la objeción de conciencia.

“La única salida que les queda a los médicos es objetar de forma individual y ese es un asunto muy importante que hay que tener en cuenta. Los médicos sabemos que la vida existe desde el momento de la concepción, nadie se puede parar a negarlo”, argumentó, a manera de conclusión, el doctor cirujano Carlos Valdivieso.

En adición, bajo esta misma vertiente ideológica se encuentra la iglesia católica, en un comunicado de la Conferencia Episcopal Colombiana, todos los obispos católicos del país se pronunciaron frente al tema y pidieron a la ciudadanía recurrir a la solidaridad creativa en favor de la vida.

“Los obispos católicos de Colombia manifestamos nuestra perplejidad y profundo dolor ante la nota de prensa de la Corte Constitucional del 21 de febrero sobre la ‘conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésima cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006′″, dice el comunicado.

El colectivo religioso considera que la interrupción de un embarazo es “inmoral y violento”

“El aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida. Ante la vía abierta por la Corte, nos preguntamos entonces si no habrían otros caminos que permitieran salvaguardar la vida de las madres junto con la de sus hijos todavía no nacidos. El problema del aborto no puede limitarse solo a la mujer gestante, sino que reclama la solidaridad de la entera sociedad”, comunica la Conferencia Episcopal Colombiana.