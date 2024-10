Cauca bajo ataque terrorista de Mordisco: el puente de terror que estremeció a los colombianos y puso una sombra sobre la COP16

El Plateado, Cauca: epicentro de discusión armada de disidentes de Iván Mordisco

Operación Perseo: La respuesta militar

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército, narró lo que vivieron en esta visita: “Encontramos una población amenazada, con mucho temor de hablar con las instituciones. También con mucha incredulidad, porque están pensando que les prometen y no les cumplen, hubo interacción importante en las calles del municipio con los señores ministros y los pobladores que de manera directa le pidieron a la comitiva temas de salud, educación, infraestructura. Hay solicitudes sociales que los ministros han tomado atenta nota”.

Corinto: Hostigamientos y tensión en la comunidad

Una nueva incursión armada se registró en las últimas horas en Corinto, en el departamento del Cauca. El alcalde del municipio, Adrián Díaz, confirmó que hay enfrentamientos en zona rural y urbana, pero no se reportan heridos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/BFe9VYpdSZ

“Ante la guerra con que se responde a nuestra muestra de voluntad de paz por COP16, invitamos a los delegados de la comunidad nacional e internacional abstenerse de asistir a este evento. No se presenten a este evento mercantil. La COP16 es un fiasco”, aseguró desde una cuenta de X, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia comandadas Iván Mordisco.

El presidente Petro ha dicho que “la seguridad de la COP 16 está garantizada. Mordisco no es el jefe de las fuerzas del EM del Cauca. Le interesan los negocios de Coltán, oro ilícito y la destrucción de la selva para entregarle la tierra que despejan los campesinos de selva, a los narcoterratenientes. Iván no ha entendido qué significa la revolución por la vida, no sabe del esfuerzo de toda la humanidad por mantener la vida en el planeta. Esa es la COP16 que amenaza. Disque revolucionarios al lado de la muerte que desatan los más poderosos de la tierra” (SIC)