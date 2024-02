Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, denunció que supuestos carros del CTI estuvieron por su vivienda y tomaron fotos

Así lo hizo saber la funcionaria a través de sus redes sociales, donde publicó un hilo con una serie de hechos que puso en conocimiento de la propia Fiscalía, pero que hasta el momento, después de cerca de 60 días, no ha recibido una respuesta concreta a su solicitud.

“A la fecha, la FGN no me ha indicado si la visita de aquellos hombres obedecía a una investigación, lo cual ha generado incertidumbre en mi familia”, señaló Rusinque en su denuncia publicada a través de las redes sociales.

Recalcó que “respetuosa de la institucionalidad, he agotado las vías ordinarias ante hechos de altísima gravedad y relevancia. Ante la impotencia que genera no tener ninguna respuesta, y animada por la valentía del Dr. Ramiro Bejarano hoy en su columna quiero decir públicamente que, como funcionaria, ciudadana y, especialmente, como madre, siento hoy amenazada mi integridad y la de mi familia y me aterra que esta situación sea prolongada indeterminadamente”.