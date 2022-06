“Ciudadanos no confían en el Estado y creen que la corrupción lo inundó”: vicepresidenta

Durante el Encuentro con los 271 Oficiales de Transparencia que integran la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (Rita), la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, habló de corrupción y del panorama político del país, luego de la primera jornada de votaciones para elegir al nuevo presidente de Colombia.

“Más allá de lo que cada persona piense y la votación que haya hecho, se debe entender el mensaje de la ciudadanía: los ciudadanos no confían en el Estado y consideran que la corrupción inundó el Estado colombiano”, manifestó la canciller.

La también vicepresidente aseguró que le “duele” que esta sea la percepción de los colombianos, porque “así como sé que hay casos de corrupción, también conozco innumerables casos de personas honestas que hemos, y me incluyo, trabajado con total integridad, con absoluta devoción y con verdadera vocación de servicio público, y es eso lo que nos ha llevado a mantenernos en el Estado”.

Además, la canciller Ramírez hizo un llamado a la ciudadanía frente a las afirmaciones que hacen desde diferentes sectores sobre que en el Gobierno todo es corrupción. “Aquí nosotros no podemos seguir dejando que haga carrera la idea que todo está corrupto, eso no es cierto. No podemos dejar que a punta de populismo nos vendan la idea de que todo está corrupto, porque no es cierto”, dijo.

La canciller también aseguró que, aunque siempre se persiguen a los corruptos, lo que se debe hacer en Colombia para combatir la corrupción es “adelantarnos a los corruptos, identificar dónde están los espacios de los cuales ellos se valen para lograr desarrollar sus actividades corruptas”.

"No podemos dejar que a punta de populismo nos vendan la idea de que todo está corrupto, porque no es cierto”, dijo la canciller. - Foto: Twitter @mluciaramirez

“La percepción es que el Estado colombiano está anegado de corrupción y que lamentablemente parecería que no hemos hecho nada para combatir esta deformación de la sociedad”, puntualizó.

En esta misma línea, Eduardo Salcedo, de la Fundación Vórtex, reiteró la invitación a analizar las causas y los riesgos de corrupción en Colombia para enfrentarla, para lo cual el Portal Anticorrupción de Colombia (Paco) es un gran apoyo.

“A través del portal Paco, el Estado colombiano cuenta con una herramienta anticorrupción muy valiosa que se debe aprovechar explorando los datos disponibles y así entender mejor los sistemas complejos de la corrupción, cuyas causas no son evidentes o muy difíciles de entender por su carácter multidimensional y solo así podemos prevenirla y enfrentarla”, anotó.

La vicepresidente dijo que para combatir la corrupción en Colombia es necesario adelantarse a los corruptos. - Foto: Getty Images

Bogotá es la ciudad con más quejas por posibles irregularidades electorales: Procuraduría

El pasado domingo, Colombia vivió una de las jornadas electorales más intensas de los últimos años por cuenta de la expectativa que se tenía sobre la primera vuelta. Sin embargo, como dato curioso, la cifra de abstención fue de 45,09 %, la más baja de los últimos 20 años. Los dos candidatos que se disputarán la presidencia, en segunda vuelta, son Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Al final de la jornada, fueron 96 las quejas que recibió la Procuraduría por posibles irregularidades; la mayor cantidad de denuncias recibidas se registraron en Bogotá (con más de 31), Antioquia, Atlántico, Santander, Caldas, Risaralda, Casanare y La Guajira. Las motivaciones fueron presunta intervención en política, coacción al elector y problemas para ejercer el voto.

El Ministerio Público señaló en su más reciente balance que realizó vigilancia y control a lo largo y ancho del territorio nacional, “con el apoyo de más de 9.000 funcionarios, distribuidos en los 12.514 puestos de votación instalados para elegir al presidente y vicepresidente de la República para el período 2022 – 2026″.

Balance del Gobierno

Al cierre de la jornada electoral, el ministro de la Defensa, Diego Molano, entregó un parte de tranquilidad sobre el desarrollo de las votaciones. Indicó que se presentaron tres hechos que alteraron el orden público en los departamentos de Guaviare y Caquetá, pero que no tuvieron nada que ver con la jornada.

En el retorno, en Guaviare, disidencias de las Farc activaron una carga explosiva que dejó un soldado herido, quien ya se encuentra en recuperación. Otra acción similar se registró en Cartagena del Chairá, en Caquetá, pero por fortuna no dejó heridos.

De igual manera, el ministro Molano señaló que tres personas fueron capturadas durante la jornada por delitos electorales. Mientras tanto, la Fiscalía informó que 18 capturas no están relacionadas con las elecciones, pero que se dieron mediante orden judicial.