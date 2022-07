“Colombia necesita tener más fuerza Pública”: presidente Iván Duque ante posibilidad de reducir el tamaño del Ejército

El pasado martes 28 de junio, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, se presentaron los resultados del informe de la Comisión de la Verdad. En este documento se consolidan relatos, experiencias y testimonios de las víctimas de la violencia y de delitos relacionados con este flagelo, con el fin de dar un paso crucial para la construcción de la paz en Colombia.

Tras la revelación del documento, algunas de las sugerencias y recomendaciones brindadas para seguir por el camino de la paz han generado varias controversias. Además, algunas de las víctimas de las Farc alegan que no se les tuvo en cuenta a la hora de realizar dicho informe, lo que indica que no se sienten representados con la investigación que se realizó durante cuatro años.

Entre las sugerencias de la Comisión de la Verdad se encuentra la de quitar la ayuda internacional para las Fuerzas Militares de Colombia, lo que implicaría reducir el tamaño de las mismas.

“Le hemos pedido a la comunidad internacional no más ayuda militar para Colombia, solo ayuda para la paz y no para fomentar la guerra, pues eso no es lo que Colombia necesita”, dijo el comisionado Carlos Martín Beristain, de origen español.

Baristain junto a Alejandro Valencia fueron los comisionados encargados de socializar el informe final de la Comisión de la Verdad ante el parlamento europeo.

En medio de una entrevista con la directora de SEMANA Vicky Dávila, la periodista le indagó al presidente de la nación, Iván Duque, acerca de su opinión frente a dicha sugerencia, que ha causado grandes polémicas, ya que la lucha contra el narcotráfico, las bandas criminales y los grupos ilegales en el país no ha cesado.

“A mi modo de ver, es un gran error. La presencia del Estado a nivel territorial debe ser todavía mayor para ejercer un control efectivo e integral. Cuando empecé el mandato, la fuerza pública ya había tenido una reducción de casi 30.000 hombres. Fuera de eso, por unas decisiones judiciales, tuvimos una estampida de policías que pidieron el retiro y se debilitó el pie de fuerza. Lo hemos recompuesto.

El mandatario aprovechó para expresar que si esto llegase a suceder, la seguridad de los colombianos no podría estar garantizada, teniendo un ejército más pequeño “En absoluto. Colombia necesita tener más fuerza Pública”.

El informe final de la Comisión de la Verdad también sugiere que paulatinamente se vaya reduciendo el servicio militar. El mandatario aprovechó para manifestar su postura y mencionar que el servicio militar no debe ser obligatorio, pero si persuasivo.

“Ya se han dado muchos pasos. El servicio militar obligatorio ya no existe. En Colombia se logró durante mucho tiempo un reclutamiento que era multiestrato. Eso hay que volverlo a recuperar, porque el servir a la patria tiene que ser una oportunidad de todos. Estoy de acuerdo en que no sea obligatorio, pero sí persuasivo”.

La propuesta no tiene “nada que ver con la función de la comisión ya es un tema político para debilitar a las fuerzas militares”, dijo el abogado Juan Camilo Sanclemente en diálogo con SEMANA, quien adelanta la defensa de varios casos ante la justicia transicional: “el propósito de ellos es esclarecer lo ocurrido en el conflicto, va en contravía de aquello para lo que fue creada. No son sus fines, esto es un tema de verdad, no de decirle al mundo que no ayuden al Estado Colombia. Eso es muy peligroso”.