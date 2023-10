“Con los años comprendí por qué me abrazaste tan fuerte”: papá de Andrés Colmenares recuerda la última vez que vio a su hijo vivo

“Hace 13 años como a esta hora (4:00 p. m.) nos estábamos despidiendo, dándonos el último beso y el último abrazo para no volverlos a sentir más nunca en esta vida... Con los años comprendí por qué me abrazaste tan fuerte. La única despedida que no se me olvida ni olvidaré nunca. Solo me consuela sentir que ese beso y ese abrazo lo sigo compartiendo con Jorge Luis”. Con estas emotivas palabras, Luis Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, recordó en las redes sociales a su hijo, en el aniversario de su trágica muerte.