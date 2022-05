“Con Petro viviríamos el proceso 8.000, parte 2”: Enrique Gómez Martínez

En entrevista con SEMANA, el candidato presidencial anunció que no se bajará del bus que lo llevará a la primera vuelta presidencial.

SEMANA: ¿Cómo ve el escenario político hoy, según las encuestas?

ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ: Me sorprende y entristece mucho que esas informaciones gravísimas sobre compromisos éticos y morales del candidato del Pacto Histórico no reflejen nada en la intención de voto de los colombianos.

El afán casi ciego de gran parte de la población ante la inoperancia del Estado les mueve a insistir en la opción de Gustavo Petro, aunque son evidentes sus compromisos con lo peorcito de la política colombiana.

Evidentemente ese esfuerzo electoral tiene por debajo unos pactos oscuros con políticos corruptos y narcotraficantes que siguen teniendo poder el país, incluido el poder de mover el voto a través de lo que en algún momento Luis Pérez llamó “voto de sangre”. Queda además claro que a Gustavo Petro no le alcanza para la primera vuelta.

SEMANA: Usted no despega en las encuestas, ¿por qué? ¿y qué decisión tomará?

E.G.: La campaña sigue. Tenemos un compromiso con las ideas, las propuestas, haciendo la difusión de una visión conservadora de Colombia que hace más de dos décadas no se presenta (...) Claro, estamos castigados por un fenómeno de miedo, la gente tiene miedo severo al ascenso de Petro al poder, a sus anuncios bastante claros de suspender la estructura democrática. Entonces, el votante, cuando tiene miedo, piensa aplicar el voto útil aún en la primera vuelta y eso hace que no podamos avanzar en las encuestas.

SEMANA: ¿Ha contemplado una alianza con Federico Gutiérrez u otro candidato presidencial?

E.G.: Cuando concluya el escrutinio del 29 de mayo citaremos a la asamblea del movimiento para que junto con nuestros líderes y candidatos evaluemos qué se hace de acuerdo al resultado de la primera vuelta.

SEMANA: Es decir, llega hasta la primera vuelta.

E.G.: Claro, además no existe otra opción, ya que los tarjetones están impresos y no existe ningún espacio para alianzas. Además, no creemos en ellas (...).

SEMANA: Tenía pendiente un café con Federico Gutiérrez, ¿ya se dio?

E.G.: Se dio un aumento en las importaciones y no le ha alcanzado al candidato para gastar el tinto, además tenemos unas agendas pesadísimas en la campaña. Ya habrá tiempo.

SEMANA: ¿Usted cómo ve ese sostenimiento de Petro en las encuestas, pese a sus escándalos?

E.G.: Me sorprende que Petro sea inmune a sus propios desmanes morales. Pienso que, ética y moralmente, Petro no puede gobernar a Colombia. Es un hombre que llega manchado por su propia inmoralidad desde que recibió oscuros dineros para su anteriores campañas y no lo quiere explicar al pueblo colombiano. Eso es lo de menos. Ahora está rodeado de lo peorcito de la política colombiana. Esto va a terminar siendo como el proceso 8.000, parte 2, ya va a ver que los narcos se van a terminar acogiendo, guardando sus fortunas, los corruptos saldrán a la calle (...) Vamos a ver si el pueblo colombiano reacciona.

SEMANA: ¿Cómo así que con Petro habrá un 8.000, parte 2?

E.G.: Claro, con la vinculación directa de Piedad Córdoba como vocera de los extraditables lo que vamos a ver es un nuevo pacto de dinero por sometimiento ilegal a estos grupos de mafiosos que desde la cárcel siguen representando grandes casas criminales. ¿Quién es el señor que está ahí detrás de Petro? Ernesto Samper, el rey de los embutidos oscuros y corruptos. Cuando usted se rodea de esa clase de políticos, termina en lo que esa clase de políticos quieren.

SEMANA: Por último, ¿Cómo ve la posible unión entre Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y posiblemente Ingrid Betancourt?

E.G.: Sería peligrosísima porque quedan los tarjetones hechos y todas las personas que, a pesar de cualquier alianza, sigan votando por cualquiera de los que se retiren, serán votos nulos, inválidos y le van a facilitar el camino a Petro para alcanzar una mayoría absoluta de la mitad más uno. Eso es una mala idea. Hay que tener coherencia y hacer el ejercicio. Esa teoría de que hay una tercería para descabezar a Fico es ilusa. La política no se hace con una calculadora sumando los puntos de una encuesta, es mucho más que eso (...) Estas personas están con una calculadora y un lápiz ilusionados en una cosa que no es real. Yo los invito a los tres candidatos (Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo) a que sean serios, consistentes en sus ideas programa y que mantengan sus fuerzas hasta el 29 de mayo.