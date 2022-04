Conductor del MIO que se estrelló con Freddy Rincón fue operado en Cali

Una semana después del fatal accidente de tránsito de Freddy Rincón en Cali, continúa hospitalizado Jorge Eduardo Muñoz, conductor del bus alimentador del sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) con el que colisionó el vehículo en el que viajaba el exfutbolista.

Justamente, la Clínica ValleSalud emitió un nuevo reporte sobre el estado de salud del conductor. El informe detalla que Muñoz, quien tiene 28 años, fue intervenido quirúrgicamente en su rodilla izquierda debido a una fractura provocada por el choque con Rincón el pasado lunes, 11 de abril. Los médicos tuvieron que esperar varios días para realizar la operación porque el lugar afectado estaba inflamado.

“El día viernes, 15 de abril, se le realizó al paciente un procedimiento en el sitio de la fractura de su rodilla izquierda, consistente en una reducción abierta y osteosíntesis de platillos tibiales; se le restauró la superficie articular, adicionalmente, se repararon el menisco y la cápsula articular”, describió la Clínica ValleSalud.

El comunicado detalla además que no hubo complicaciones en la cirugía y que el procedimiento fue exitoso. “El paciente se recupera satisfactoriamente”, agrega. Asimismo, señala que el personal médico se encargará de los controles postoperatorios del conductor del MIO.

“Cualquier novedad en el estado de salud del paciente, será informado de manera oportuna por la Clínica Valle Salud”, cierra el parte médico sobre la evolución de Muñoz.

“Mi hijo no fue culpable”

La madre del conductor se manifestó luego del aparatoso accidente registrado en la calle 5 con carrera 34 de Cali. “Mi hijo no fue culpable de lo que pasó”, afirmó Clara Jazmín Beltrán, que además contó a los medios de comunicación que su hijo está trabajando hace ocho meses como conductor del sistema de transporte de la capital del Valle y que por ese motivo ella nunca lo llamaba al celular, ya que prefería esperar que su hijo lo hiciera cuando terminara de trabajar y así evitar cualquier distracción que provocara un accidente de tránsito.

“Como madre es algo muy doloroso que te llamen a decir eso, pero Jorge (su hijo) es una persona muy fuerte, y por más grave que hubiera sido el accidente, yo sabía que él no se había matado”, cuenta la mamá del conductor del MIO que chocó contra el vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón.

El conductor de 28 años sueña con ser policía, según manifiesta su madre, sin embargo, sienten que este sueño no se podrá realizar después del fuerte accidente y la posterior operación por la que tuvo que pasar Jorge Eduardo Muñoz.

“Obviamente esta es una situación de la cual él no va a salir fortalecido, porque en la Policía no van a querer a una persona operada. (…). Ya no se puede hacer nada porque allá no lo van a recibir, porque quienes entran deben ser personas sin cirugías de ninguna índole”, afirmó Clara Beltrán.

La semana pasada, el conductor dijo a la emisora Tropicana Cali que en el momento del accidente apenas estaba empezando sus labores del día. “Iba a iniciar ruta en la A75. Cuando arranqué, el semáforo estaba en verde. Luego del accidente llegó una ambulancia, como que iba pasando porque no se demoró ni un minuto. La atención ha sido muy buena. Cuando estaba en la clínica me di cuenta que el accidente había sido con el señor Freddy”, dijo.

Freddy Rincón falleció el pasado miércoles, 13 de marzo, en la Clínica Imbanaco de Cali, producto de las secuelas del accidente. En Cali y Buenaventura se le rindieron homenajes en su honor.