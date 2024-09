Consejo de Estado no abrió incidente de desacato contra el presidente Petro porque cumplió con retractación a Enrique Vargas Lleras

Y agregó que “el retracto expreso de las imputaciones hechas en las alocuciones públicas que dieron origen a la acción de tutela, las cuales presentaban informaciones sobre irregularidades como hechos ciertos y no como hechos que presuntamente podrían haber ocurrido. Esta información se rectifica para señalar que se encontraron hallazgos que deben ser investigados por las autoridades competentes”.

De paso, el Consejo de Estado le aclaró al presidente Petro que la tutela solo estaba encaminada a garantizar el derecho a la honra y el buen nombre, no a coartar la libertad de expresión del jefe de Estado, refiriéndose a la solicitud de objeción de conciencia que hizo en su retractación.

“El fallo no pretende coartar, de ninguna manera, coartar el derecho del señor presidente de la República a expresar sus <opiniones, visiones o diagnósticos> , ni mucho menos su deber de ser consecuente con sus convicciones” le respondió el alto tribunal al presidente sobre su petición de objeción de conciencia.

El incidente se desacato lo radicó Enrique Vargas Lleras, después que no consideró como una retractación la carta que emitió el presidente Petro al Consejo de Estado, como respuesta a la orden de retractarse sobre los señalamientos que hizo contra el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Teniendo en cuenta que el presidente de la República no cumplió con las órdenes impartidas por parte del Consejo de Estado, mediante sentencia con fecha 27 de agosto de 2024, es claro que resulta procedente la iniciación del incidente de desacato”, manifestó Enrique Vargas Lleras.

El pasado 17 de septiembre, el presidente dijo: “Enrique Vargas me quiere preso. Yo solo he dicho que hay una denuncia en la justicia contra él. ¿Por qué? Porque era miembro de la junta directiva mientras la administración de la Nueva EPS escondió casi 6 billones de pesos en facturas que no registró en su contabilidad. Que la justicia investigue”.