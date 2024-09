Gustavo Petro respondió a incidente de desacato que radicó en su contra Enrique Vargas Lleras: “Me quiere preso”

Por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, antes Twitter, el presidente Gustavo Petro reaccionó al incidente de desacato que radicó el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, al argumentar que el mandatario no se retractó, pese a la orden del Consejo de Estado.

“Enrique Vargas me quiere preso. Yo solo he dicho que hay una denuncia en la justicia contra él. ¿Por qué? Porque era miembro de la junta directiva mientras la administración de la Nueva EPS escondió casi 6 billones de pesos en facturas que no registró en su contabilidad. Que la justicia investigue”, posteó Gustavo Petro este martes 17 de septiembre.