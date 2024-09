Enrique Vargas Lleras asegura que Petro no se retractó de señalamientos en su contra: “No cumplió con la orden del Consejo de Estado”

Luego de que en una extensa carta el presidente de la República, Gustavo Petro, acudiera a la objeción de conciencia para responder a la providencia del Consejo de Estado que le exigía que se retractara de los señalamientos en contra de Enrique Vargas Lleras, sobre supuestos malos manejos de facturación de la Nueva EPS, el hermano del exvicepresidente no aceptó la “retractación” del primer mandatario.

En el pronunciamiento publicado en sus redes sociales, el presidente Petro aseguró: “Justificaré expresamente ante las autoridades judiciales correspondientes, en el momento procesal oportuno, por convicciones internas, que constituyen en mi fuero íntimo, razones de objeción de conciencia, mi posición frente a mi deber jurídico, derivado de la orden señalada en el resuelve tercero del fallo de tutela emitido por el Consejo de Estado, en el proceso 2024-03889 promovido por Enrique Vargas Lleras”.

Y agregó: “Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS, donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones”.

“No hubo retractación. El presidente no se retractó como le ordenó el Consejo de Estado. El presidente presentó fue un escrito de objeción de conciencia, lo que es muy diferente a retractarse”, indicó el hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en diálogo con SEMANA.

El exmiembro de la junta directiva de la Nueva EPS explicó qué era lo mínimo que esperaba del presidente Petro: “Que cumpliera el fallo del Consejo de Estado. Que cumpliera con lo ordenado, y que presentara las excusas y la rectificación, restableciendo como lo ordena la providencia del Consejo de Estado, mi buen nombre y mi reputación y la de mi familia, en el tema relacionado con la Nueva EPS”, dijo.

Sin embargo, Enrique Vargas Lleras fue enfático en decir que el presidente no se retractó.

“No cumplió. Es un esguince, aduciendo una objeción de conciencia, por sus más infinitas convicciones, pero lo que el Consejo de Estado le ordenara rectificar, que Enrique Vargas y su familia no tienen nada que ver con el ocultamiento de 5.5 billones de pesos en facturaciones, porque no tengo nada que ver con el ocultamiento de ese monto, ni de ningún otro, ni que Enrique Vargas y su familia se hayan beneficiado de puestos, contratos y partidas presupuestarias dentro de la nueva EPS, porque nunca en la vida eso ha sucedido, no lo cumplió”, afirmó.

Y agregó: “El Consejo de Estado le advierte al señor presidente que si bien no desconoce las facultades del poder deber, poder deber que tiene un presidente, también eso implica, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana y de la Corte Interamericana, que eso implica la obligación de la verificación de la información. Y entonces, cuando el Consejo de Estado ordena que se haga esa rectificación y da el término que le dio, pues considero que en el comunicado que el presidente emite el pasado viernes no se cumple con ello”.

Frente al interrogante de qué viene ahora en el proceso, Enrique Vargas Lleras precisó: “El Consejo de Estado debe valorar si lo que él ordenó en una providencia al presidente de la República de presentar una retractación, se cumplió o no se cumplió. Si el documento cumple o no cumple. Si cumple, pues, lo calificará que cumple, y si lo califica de que no cumple, pues, iniciará un desacato”.

Finalmente, Enrique Vargas Lleras, en diálogo con SEMANA, explicó por qué en este caso no aplica la objeción de conciencia a la que acudió el presidente Petro.

“Ya se lo dijo el Consejo de Estado, que no hubo un rigor de una verificación sobre la información y que procedía, como lo ordena el Consejo de Estado, a hacer la rectificación para restablecer el buen nombre, la honra de Enrique Vargas y su familia, que no se ha hecho. Y sobre eso es que el presidente presenta una objeción de conciencia, que es una figura muy respetable, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia, pero me parece que no es pertinente traerla en este caso. Como hemos señalado durante muchos casos, muchos temas, en muchos foros académicos, la objeción de conciencia, por ejemplo, ha procedido cuando alguna autoridad judicial ordena que se practique, por ejemplo, una eutanasia, pero el grupo médico, la institución, dicen, no, hay una objeción y aquí no lo hacemos”.