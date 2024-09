Enrique Vargas Lleras radicó incidente de desacato al fallo de tutela por parte del presidente Petro: pidió multa y arresto

Luego de no aceptar como una retracción el mensaje de objeción de conciencia del presidente Gustavo Petro, este martes, Enrique Vargas Lleras radicó, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, incidente de desacato al fallo de tutela del 27 de agosto y notificado el 6 de septiembre de 2024, al cual se le pedía al primer mandatario retractarse de los señalamientos en contra del hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Teniendo en cuenta que el presidente de la República no cumplió con las órdenes impartidas por parte del Consejo de Estado, mediante sentencia con fecha 27 de agosto de 2024, es claro que resulta procedente la iniciación del incidente de desacato”, manifestó Enrique Vargas Lleras.

Así mismo, solicita imponer al presidente de la República las sanciones descritas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, esto es, la medida de arresto y multa, en caso de que no dé cumplimiento a las órdenes impartidas en el fallo de tutela en mención, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia que resuelva el incidente de desacato.

“No hubo retractación. El presidente no se retractó como le ordenó el Consejo de Estado. El presidente presentó fue un escrito de objeción de conciencia, lo que es muy diferente a retractarse”, indicó.

Sin embargo, Enrique Vargas Lleras fue enfático al decir que el presidente no se retractó.

“No cumplió. Es un esguince, aduciendo una objeción de conciencia, por sus más infinitas convicciones, pero lo que el Consejo de Estado le ordenara rectificar, que Enrique Vargas y su familia no tienen nada que ver con el ocultamiento de 5,5 billones de pesos en facturaciones, porque no tengo nada que ver con el ocultamiento de ese monto, ni de ningún otro, ni que Enrique Vargas y su familia se hayan beneficiado de puestos, contratos y partidas presupuestarias dentro de la nueva EPS, porque nunca en la vida eso ha sucedido, no lo cumplió”, afirmó.