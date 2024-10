COP16 | Así es la Zona Verde, punto de encuentro de emprendimientos y eventos culturales que se tomó el corazón de Cali

La COP 16 se siente con fuerza por todo Cali. No hay taxista, vendedor ambulante o transeúnte que no suelte palabras de orgullo por lo que representa que este evento se realice en la capital del Valle. Y mientras las discusiones de los gobiernos y expertos de todo el mundo se vive en la llamada Zona Azul, a las afueras de la ciudad, en el centro, esta cita con la biodiversidad vibra a a través de la cultura y los emprendimientos de centenares de colombianos en la Zona Verde .

Petro señaló que las COP no son solo con los gobiernos, sino con los pueblos: “Las COP encerradas en el desierto para que no llegue la gente; la COP encerrada en montañas de nieve para que no llegue la gente; la COP sin gente humana y solo con burócratas no va a solucionar el problema de la crisis climática”.