“Estamos a tiempo de salvar el planeta”: habla en SEMANA el colombiano que lidera el Fondo para la Tierra de Jeff Bezzos

C.S.: Puede haber escepticismo en muchos, pero este evento es de una importancia que quizá no alcancen a dimensionar. Temas como el cambio climático y la biodiversidad son de relevancia global y requieren que todas las naciones se reúnan para concretar metas conjuntas. En espacios como la COP se diseñan objetivos concretos sobre los cuales en algún momento hay que mostrar resultados y compromisos, que, además, sirven para elevar la ambición. De hecho, lo que vimos en la reunión pasada, la COP15, en Montreal es que se adoptó el Marco Global de Biodiversidad, que tiene metas muy ambiciosas, y no se hubieran logrado por consenso a nivel mundial sin este tipo de reuniones. Son espacios en los que líderes mundiales, jefes de Estado y ministros pueden convertir estos eventos en plataformas para hacer anuncios y compromisos que apoyen la implementación de este marco. Ahora, si bien la COP no tiene un marco jurídicamente vinculante, en Colombia el marco global está ratificado por la Ley 165 de 1994. Lo que quiere decir que de parte de los países que asisten queda un compromiso de implementar las medidas. Más allá de lo legal, es un compromiso moral y político, porque ningún país llega ni se va de la COP con las manos vacías.

C.S.: Una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera como biólogo es que la naturaleza es resiliente, se puede restaurar y recuperar si las soluciones y condiciones son las correctas. Estamos a tiempo de reversar muchos de esos temas. Claro, aún existe mucha preocupación en la comunidad científica sobre esos puntos de no retorno del cambio climático. Por ejemplo, la temperatura que ha descongelado algunas zonas de la tundra; muchos se preguntan qué puede pasar con las emisiones de CO2 y sus efectos negativos. Son preguntas para las cuales no tenemos respuestas claras ahora. Entonces, creo que se debe acelerar la transición y subir las ambiciones en cuanto al cumplimiento de las metas globales de cuidado de medioambiente y cambio climático. Y no solo los Estados y los Gobiernos, es una labor de cada habitante de este planeta. La tarea en adelante es proteger lo que nos queda, restaurar lo que hemos perdido y transformar la forma en la que nos relacionamos con el planeta.

C.S.: Me incubé en Colombia, ayudé en la creación del Instituto Humboldt y he pasado por grandes entidades, como el Instituto Smithsonian. Llevo 40 años impulsando estos temas sobre medioambiente. Y hace tres años, cuando Jeff Bezos decidió que quería impulsar la filantropía, comenzó a analizar cuáles eran los grandes retos que tenía la humanidad. Decidió que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad eran temas totalmente estratégicos. A través de una amiga en común, me dieron la oportunidad de comenzar a asesorarlo en este tema, bajo el argumento de que nosotros no podemos solucionar la crisis ambiental si no protegemos y restauramos la naturaleza, y no podemos proteger la naturaleza si no solucionamos el cambio climático. A raíz de eso, me invitaron a que formara parte del equipo que montó este Fondo, que hoy lidero. Desde aquí, para Colombia hemos trabajado dos temas principales: financiar en el Ciat el programa Semillas del Futuro, que tiene colecciones genéticas de cultivos como yuca, fríjol y forrajes, y todas las colecciones genéticas que nos permiten usar la diversidad para generar nuevas variedades más productivas y con menores impactos ambientales; otro apoyo es el de áreas protegidas a través de muchas entidades a nivel nacional. Uno de los proyectos bandera es Herencia Colombia, para fortalecer la gestión de las áreas protegidas y todo el sistema de parques nacionales, pues se trata no solo de tener estas áreas declaradas, sino fortalecer esa gestión.