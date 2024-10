COP16: ¿Cómo encontrar la enorme cantidad de dinero que se necesita para proteger la biodiversidad? El debate está abierto

El término “créditos de biodiversidad” es una derivación de los créditos de carbono que monetizan la tonelada de CO2 absorbida o no emitida, y abarca una variedad de herramientas financieras para la protección de la naturaleza. Estos créditos buscan poner un precio a la “compensación” directa por la destrucción de ecosistemas causada, por ejemplo, por un proyecto minero o una autopista.

Bajo la denominación “certificados de biodiversidad” también pueden reconocer el valor de las “contribuciones” voluntarias de empresas, Estados u organizaciones filantrópicas, como la restauración de una zona húmeda o el apoyo a un productor de caucho en la gestión sostenible de su bosque. Sin embargo, no existe ninguna norma global ni mercado internacional regulado, aparte de algunas certificaciones privadas y mecanismos nacionales.

Pago por servicios

El Comité Internacional Asesor sobre Créditos de Biodiversidad (IAPB), liderado por Francia y el Reino Unido, presentará en Cali una “hoja de ruta global”, no para crear un mercado internacional, tal vez inalcanzable, sino experimentos nacionales en países pioneros como Colombia y Australia, con normas exigentes comparables.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lleva un año promoviendo la creación de un Fondo Internacional de Preservación de Bosques Tropicales (TFFF), que pagaría a 80 Estados por cada hectárea de bosque preservada o restaurada. Sin embargo, los defensores del medioambiente ven estas iniciativas con cautela, ya que temen la aparición de “créditos fantasmas”, sin impacto real o cuyo dinero no beneficiaría a las comunidades indígenas.

“Vender la naturaleza para salvarla”

Respecto a los créditos de carbono, las negociaciones de la ONU sobre el clima para establecer reglas internacionales están mucho más avanzadas, aunque aún no se han concretado, tras un fracaso en la COP28 de Dubái a finales de 2023. El reto de los créditos carbono es más sencillo, ya que se basan en la tonelada de CO2 no emitida o absorbida, mientras que “para la biodiversidad, no tenemos realmente una referencia”, explica Alain Karsenty, economista del organismo francés Cirad (Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo).