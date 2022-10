¿Crisis en la Policía? Habla uno de los generales que salió en la ‘barrida’ que hizo el presidente Gustavo Petro

La fuerza pública, desde que asumió el presiente Gustavo Petro, ha estado en el ojo del huracán por todos los remezones que ha sufrido. Han sido retirados más de 50 experimentados generales, lo que ha llevado a preguntarse si con estas decisiones la Policía entró en crisis.

Con más de 30 años de servicio en la institución, este curtido general, que estuvo manejando la seguridad en una de las más convulsionadas ciudades en materia de inseguridad, aseguró que hoy, al margen de lo que sucedió con la llegada del presidente Gustavo Petro, la institución está pasando por momentos difíciles por varias razones.

Aunque pidió reservar su nombre porque se encuentra tramitando todo lo relacionado a su retiro y no quiere herir sensibilidades con los oficiales que continúan en la institución, si dijo que la Policía podría entrar en crisis en un futuro próximo.

“Si es cierto que se fue una gran experiencia del mando estratégico de las instituciones armadas, la Policía sufrió un golpe con el remezón más que todo en las regiones, con los contactos empresariales, políticos y con la comunidad y eso se hace con oficiales de experiencia y la salida de las personas con más antigüedad golpea y más cuando son varias generaciones las que salen, como ocurrió en este caso”, dijo.

Así mismo, indicó que con el retiro de los generales se envió el mensaje de que no hay garantías en la institución para ascender y por eso hay desmotivación adentro de la misma.

También dijo que el problema no solamente se está presentando en los oficiales. Explicó que la base de la Policía, que son los suboficiales, los del nivel ejecutivo ingresan a la policía, se capacitan, estudian y tras cumplir el tiempo de servicio se van para el sector privado con mejores sueldos y menos riesgos.

“Los oficiales no superan el 10 % de la Policía Nacional, la base, el mando medio de la policía, cuando cumple su servicio se retira de manera inmediata, hoy no hay esa expectativa de querer llegar a comisario o sargentos mayores porque también ven que las garantías de estabilidad no son las mismas que se presentaban hace unos años”, señaló.

Añadió el general retirado, que “tan pronto cumplen el tiempo de servicio de manera inmediata se retiran voluntariamente para ubicarse en el sector privado en áreas de ciberdelito, ambientales, investigación criminal, de inteligencia, y son hombres jóvenes entre los 40 y 45 años que salen con mucha experiencia. El tema de vocación y permanencia ya no es como antes y con esto que sucedió se ve más la desmotivación”.

De igual manera, dijo que otro de los factores que está llevando a los policías a retirarse de la institución está relacionado con el maltrato ciudadano. “Estos nuevos grupos que han surgido, que han creado un odio hacia la institución, que llevan a que los uniformados se retiren porque no sienten respaldo, incluso hay gobiernos locales que no respaldan a la autoridad y eso juega en contra”, añadió.

Problemas graves

“No creo que haya crisis en este momento en la Policía, hay coroneles que se están formando, pero si no se le pone foco y no se mira que como se corrigen los factores mencionados se puede llegar a un punto de crisis pronto”, manifestó.

Este oficial hizo parte del grupo de más de 20 generales que fueron retirados de la Policía cuando el presidente Gustavo Petro nombró al general Henry Sanabria como nuevo director de la institución.

Varios oficiales activos y en retiro han coincidido en que si no se frena la incertidumbre que hay en el sector defensa en la actualidad con las políticas del actual gobierno, se puede venir una de las peores crisis en la fuerza pública.