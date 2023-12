“Cuando a uno no lo invitan es de mala educación entrar”: procuradora Margarita Cabello dice que no fue invitada a la comisión que redactará la reforma a la Justicia

Pese a que la Procuraduría general de la Nación aparece en la lista de los expertos que integrarán la comisión que contribuirá en la elaboración de la próxima reforma a la justicia, la misma procuradora general Margarita Cabello reveló que no fue invitada a participar.

“ Cuando a uno no lo invitan a la casa, es mala educación entrar a la casa. Ellos deben trabajar su reforma, nosotros tendremos las oportunidades correspondientes para defender lo que es el trabajo de la Procuraduría General de la Nación y lo que es importante constitucional y constituyentemente la figura de un órgano de control dentro de una democracia participativa como la nuestra, no hay necesidad de pedir nada”, indicó la Procuradora.

“A esa comisión el Ministro de Justicia no invitó a la Procuraduría, la Procuraduría General de la Nación, a quien quiere reformar, no está invitada a esa comisión. De todos modos, es claro que la orden constitucional de sancionar electos popularmente es una orden de carácter constituyente, que en mi criterio como Procuradora General de la Nación, considero que cualquier modificación tendría que hacerse, no de una reforma constitucional o actor legislativo, sino a través de una constituyente”, agregó Cabello.