Roca llena de esmeraldas en Chivor, Boyacá: Mineros grabaron el descubrimiento. ¿Cuánto puede valer?

Sin embargo, expertos en el tema señalan que este descubrimiento es más común de lo que se cree y que a este tipo de rocas se les conoce como ‘moralla’ o ‘ganga’; así mismo, aclaran que el valor en el mercado de estas piedras no sería muy alto, por tratarse de piedras opacas que estarían en proceso de formación .

Aunque el precio de las esmeraldas varía en función del mercado y muchas otras variables, quienes conocen del tema indican que, según lo que se puede observar en el video, dicho hallazgo no superaría los $ 10.000.000 .

Factores clave para establecer el valor de una esmeralda

¿Hay escasez de esmeraldas en Colombia?

No obstante, Óscar Baquero, presidente de la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas), le reveló a SEMANA que esta escasez ya se venía proyectando y que no se origina en las dificultades expuestas con anterioridad:

“Las exportaciones de esmeraldas en bruto han crecido, pero hay que entender un tema con las esmeraldas: no son un producto minero que se esté extrayendo constantemente. Para hallar una esmeralda dentro de un túnel, los depósitos se encuentran ubicados de forma aleatoria, entonces las producciones no son constantes (…). Hay que esperar, hay momentos valle en donde no hay producción y eso siempre ha sido así”, aseguró Baquero.