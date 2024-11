“Las zonas de comercio formal e informal de alta aglomeración son donde no habíamos logrado bajar la velocidad, el lunes evaluaremos cómo van”, anunció.

La alcaldesa dice que les tocó repetir aislamiento obligatorio a los habitantes de Chapinero, Puente Aranda, Antonio Nariño y Santa fe por lo que nombró “un círculo vicioso. Hay más contagio y velocidad porque hay más comercio, no hay suficiente autocuidado”.

Según cifras y gráficos de la alcaldía, la localidad de Antonio Nariño “va relativamente bien”, al igual que Puente Aranda, pero la alcaldesa pidió colaboración para consolidar en esos sectores la tendencia a la baja.

“Todas las localidades y Bogotá en su conjunto dejaron de crecer, ya se estabilizó, pero no nos podemos cansar. Cuando vayamos bajando (en la curva) podemos volver a salir y volver a trabajar todos”, dijo.

3. ¿Qué sigue?

Sobre el paso a seguir, una vez culmine este turno de cuarentena por localidades, Claudia López anunció que el Distrito está “diseñando un modelo para que todo mundo pueda volver a trabajar sin que estemos más de 4 o 5 millones de personas en la calle”.

“Después de estos 15 días haremos una nueva realidad, tenemos que aprender a convivir con esto sin que nos toque (…) Lo que queremos evitar todos es la cuarentena, entre todas las medidas como testeo masivo, aislamiento de personas con comorbilidades, rastreo y uso de tapabocas en general”, explicó.

4. ¿Cuándo abren los colegios?

Frente a la posibilidad del regreso a clases presenciales en colegios, López dijo que el 48 por ciento de los papás han dicho en encuestas que no quieren mandar sus niños al colegio pues autoridades de salud no pueden asegurar que no habrá contagios, por lo que su administración trabajará para que haya bajo contagio.

En ese sentido, López explicó su estrategia de reactivación de sectores por turnos: “Bogotá tiene un cupo epidemiológico, podemos estar en la ciudad al tiempo interactuando máximo 4 millones de personas, cuando sobrepasamos ese número se dispara el contagio y nos arriesgamos a tener que volver a hacer cuarentenas así sea por turnos”.