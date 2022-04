“Debería jurar que no va a matar más jóvenes”: el ‘vainazo’ de Petro ante críticas en redes

Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, firmó este lunes junto a Francia Márquez un acuerdo para no expropiar a ninguna persona en el país si llega a ganar la presidencia en las próximas elecciones, que se realizarán el 29 de mayo.

“Me comprometo ante el pueblo que, respetando la Constitución y la ley, no habrá ningún acto de expropiación contra ningún bien de los colombianos en mi gobierno”, precisó.

El cordobés autenticó el documento en la Notaría 17 de Bogotá durante un acto público y aseguró que nunca mencionó que iba a quitarles sus riquezas a los ciudadanos. Asimismo, señaló que esas acusaciones hicieron parte de una campaña para desacreditarlo.

Luego de este anuncio, el líder de la Colombia Humana recibió varios cuestionamientos en las distintas redes sociales. Incluso, la exdirectora ejecutiva de la Fundación Promigas, Cristina Carrizosa, puntualizó que no va cumplir esa promesa y le lanzó algunas preguntas.

“¿Petro va a ir a la Notaría a jurar que no va a indultar corruptos? ¿Que no va a acosar empresarios ni a medios de comunicación? ¿Que va permitir hacer oposición y que no va a acabar con las EPS? ¿Que no nos va a quitar las pensiones? Y ¿Que no volverá a emborracharse en público?”, indicó Carrizosa .

Ante estas inquietudes, el candidato presidencial del Pacto Histórico le respondió rápidamente a la exfuncionaria y aprovechó su publicación para mandar una nueva pulla, la cual estaría dirigida contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Más bien alguien debería ir a la notaria a jurar que no va a matar más jóvenes”, enfatizó Petro en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado muy activo.

Federico Gutiérrez, por su parte, habló en exclusiva con Vicky en SEMANA y también se pronunció con respecto a la decisión del Pacto Histórico de no expropiar ningún tipo de propiedad en caso de ganar la presidencia de Colombia.

Pese a que manejó un tono moderado, el antioqueño sentenció que el cordobés le cambió el término a esta práctica para confundir a los ciudadanos y que “a punta de mentiras” les han hecho creer que la democratización es diferente a la expropiación, con el fin de justificar el retiro de los bienes a las personas particulares.

“No le creo, lo mismo dijo Chávez. No le creo porque lo he escuchado hablando de expropiación. Cómo será que la gente no les cree, que tuvieron que irse hasta una notaría”, manifestó inicialmente.

Luego, Gutiérrez agregó: “Es que yo jamás tengo que explicar que no voy a expropiar, porque nunca lo haré. Expropiar es robarse los recursos de los demás, por más que lo pinten de democratizar. Yo no les creo y el país no les cree”.

El líder de la Colombia Humana puntualizó finalmente que podrá ser condenando penalmente si llega a incumplir esta promesa durante su mandato presidencial, puesto que firmó el documento bajo la gravedad de juramento.

“Si incumplo lo que dice este acuerdo puedo ser procesado por falsedad en documento público. Mi firma está estampada en un documento público, incumplirla significaría un delito”, concluyó.