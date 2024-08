Defensa de Olmedo López le pidió a juez recluir al exdirector de la UNGRD en guarnición militar: “No puede ser crucificado”

Y avanzó en su exposición: “Aquí sobra, señoría, manifestar, porque es de público no conocimiento y de aquí todos los tratados, que la declaración de los artículos frente a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Convención Interamericana, que regula en este tipo de circunstancias este tipo de medidas de aseguramiento, solamente para mencionarlos, pero no entrar al debate profundo frente a los argumentos de los mismos”.

“Estos hechos de corrupción con congresistas no estaban siendo investigados por la fiscalía ni se encontraban en el radar, sino que fueron hechos novedosos. Es por ello y así en ese punto lo ha expresado también y en el único punto en el que estoy de acuerdo con las víctimas frente a que la Fiscalía ha cumplido de sobremanera y en abundancia el estándar probatorio de inferencia razonable, toda vez que ha corrido traslado elementos, materiales probatorios contundentes, concisos que han demostrado la autoridad y participación no solamente de los aquí implicados, sino también de otros, de otras personas que ya son objeto de investigación y que también hacen parte de otras entidades”, anotó.

Dijo en la audiencia: “El señor Olmedo López ha admitido, no como lo mencionó el anterior representante de víctimas, ha admitido su error y ha pedido perdón ante los medios de comunicación y por eso ha decidido iniciar un proceso de colaboración con la justicia. Y por eso se ha comprometido a reparar el daño causado. Pero no podemos acá utilizar argumentos falaces si es que no se ven todas las comunicaciones o no están al tanto de todo el proceso para sostener una mentira de semejante tamaño”.