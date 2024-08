Defensa de Sneyder Pinilla lanzó advertencia que sacude el caso de corrupción en la UNGRD: “Los máximos responsables están libres”

Además indicó: “Esto ya no es un tema de testigos, esto es una investigación, esto es una macro investigación donde faltan nombres, donde los máximos responsables todavía están gozando de la libertad y seguramente del dinero que se apropiaron. Un llamado a esas personas que se acerquen, que negocien con la justicia, esto puede que se demore, pero llega ”.

“El traslado al centro de reclusión, sin lugar a discusión, esperamos que se les garantice la vida, la protección, que se cumplan con los compromisos para que ellos sigan cooperando con la justicia. Y hay que entender una cosa elemental, hasta que no tengan principio de oportunidad no están obligados a ir a la Corte, a ir a la Procuraduría, a ir a la Contraloría porque todavía no se ha concretado ese acuerdo”, expresó sobre las diligencias de su cliente Sneyder Pinilla.