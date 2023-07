Denuncian abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales en Sumapaz

Según los resultados de la acción de prevención y control del organismo de control distrital, la PTAR de San Juan fue construida en el año 2009 y puesta en funcionamiento en el 2010. Mientras que la PTAR de la Unión no fue instalada en su totalidad, razón por la cual nunca inició su operación y fue declarado el incumplimiento del contrato, en mayo de 2015.

“El abandono en el que se encuentran las plantas de tratamiento de aguas residuales de San Juan y la unión en la localidad de Sumapaz es lamentable, en el caso de la unión, 7 años después no se ha concluido la instalación de las plantas de tratamiento y en San Juan luego de 13 años no se ha emprendido acciones concretas para lograr su mantenimiento y operación ”, manifestó el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón.

Entre tanto, la comunidad ha manifestado su inconformidad y desconcierto, porque luego de 13 y 7 años, no se han emprendido acciones concretas para lograr su mantenimiento y operación , en el caso de San Juan, y la terminación y puesta en funcionamiento de la planta de La Unión.

PTAR San Juan

PTAR La Unión

En las cinco estructuras de la PTAR, la Personería identificó un estado de abandono y deterioro avanzado, no se evidencia ningún tipo de mantenimiento, la cámara de entrada y el sedimentador primario están totalmente colmatados y cubiertos por la hierba.

Nazareth, Nueva Granada y Betania

¿Quién responde?

De la planta de la Unión, la consultoría determinó que las estructuras no están en funcionamiento y que en caso de entrar a operar no cumplen con parámetros de diseño estipulados para atender la normativa vigente, es decir, que los residuos tratados no se podrían verter de nuevo a las fuentes de agua, por la escasa descontaminación.