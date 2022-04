Denuncian grave caso de maltrato animal contra un búfalo en Boyacá

En redes sociales se conoció la denuncia sobre un grave caso de maltrato animal a un búfalo en una vereda del municipio de Gachantivá, Boyacá.

Así quedó registrado en un video que circula por redes sociales en el que se puede ver cómo dos hombres obligan al animal a desplazarse hasta el lugar donde lo sacrificarán en medio de una acción que ha sido rechazada por los intenautas.

La indignación obedece a que el búfalo fue víctima de golpes, gritos e incluso mordidas, según la denuncia, por lo que se solicitó que se adelante una investigación contra los dos hombres que aparecen en el video.

La publicación fue hecha por Valeria Medina Alarcón, quien presenció el caso y grabó el video. De acuerdo con lo que se escucha, le pregunta a uno de los hombres la razón por la cual maltrataba al animal y al justificar la acción, repondió que porque había matado cinco novillos.

En las imágenes se puede ver cómo el búfalo cae en varias ocasiones y en medio de gritos y golpes, los dos hombres intentan hacerlo poner en pie. Incluso permiten que un perro que los acompaña lo muerda en varias ocasiones.

“Hola amigos, quiero hacer la denuncia pública de este caso de maltrato a un Búfalo, esto es en la vereda mermerjales de Gachantiva/Boyacá. El señor muy grosero dice que el animal mató cinco novillos y por eso lo llevan así para sacrificarlo”, señaló en Facebook.

Agregó, “nosotros le ofrecemos la opción de dejar el animal en nuestra finca, pero no quiere y sigue maltratándolo. Ayúdame a compartir para que este caso llegue a autoridades competentes que castiguen a este sujeto”.

“Si lo van a matar, mátenlo y ya, no lo torturen así”, se le escucha decir. Otras personas apoyan a la mujer rechazando la situación.

“Se que quizá no pase nada con esto, pero de granito en granito vamos aportando a que no pasen más estos actos horribles. No más abuso con los animales”, indicó

En la denuncia, se puede leer que, al parecer, uno de los responsables sería Juan Gómez, funcionario del Eco Parque Mayoral.

“Ya estamos hablando con autoridades competentes para entablar la demanda contra este tipo y que pague por su acto bestial”, insistió

Enfatizó que “igualmente vamos a irnos hasta las últimas circunstancias con este caso para que no quede impune, y que este señor sienta el peso si no es de la ley al menos de las redes y en su negocio por maltratador y atrevido”.

Pese a la denuncia, ninguna autoridad departamental o municipal se ha pronunciado sobre este hecho de maltrato animal.

Mujer fue capturada por agredir a perrita

hace un par de días las autoridades capturaron a una mujer acusada de maltrato a una perrita en el barrio Nuevo Horizonte, de Cúcuta.

El hecho quedó registrado en un video en el que se puede observar a la mujer quitándole una cadena que amarra el cuello de la perra y posteriormente la lanza por encima de las rejas de su casa.

Tras la denuncia realizada en redes sociales, el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la ciudad, acudió el llamado de la ciudadanía, donde se verificó esta acción reprochable en la que la mujer maltrató flagrantemente un canino de la raza Pincher.

Asimismo, la Policía Nacional, atendiendo la Ley 599 del 2000 en su artículo 339A de delitos contra la vida, e integridad física de los animales, capturó a la ciudadana de 51 años, quien fue presentada ante el ente acusador en la Unidad de Reacción Inmediata URI para su judicialización.

La perrita Luna fue maltratada en un barrio de Cúcuta - Foto: Policía Metropolitana de Cúcuta

“El ser indefenso se encontraba amarrado al cuello desde ya hace un tiempo y en evidencia quedó registrado cuando la indiciada lo suelta y lo avienta desde una altura prolongada por encima de una malla sin medir contemplación”, manifestaron las autoridades.

En compañía de la Secretaría de Gobierno del municipio de Cúcuta se verificó el evidente estado de maltrato de la especie, que presenta lesiones en forma de surco en su cuello, y distinción de mucosidad en el hocico o espondilitis producto de la caída.

Por su parte, el concejal animalista, Víctor Caicedo, manifestó a través de su perfil que la perrita Luna, maltratada en el barrio Nuevo Horizonte, se encuentra siendo valorada por la fundación El Labrador y agradeció a la comunidad por denunciar este caso.

“Quiero invitarlos a denunciar el maltrato animal, no podemos permitir maltrato en ningún lugar del mundo, necesitamos denunciar y para eso es importante tener las pruebas que podemos colocar en manos de la fiscalía para poder garantizar esa especial protección que ellos necesitan”, argumentó Caicedo.

De igual forma, La Policía de Protección Ambiental y Ecológica hizo un llamado a la comunidad al respeto y protección de los seres sintientes “extendemos la invitación a denunciar situaciones en las que se atente contra la integridad de los animales, ya que ellos merecen todo nuestro amor y consideración”, se lee en el comunicado.