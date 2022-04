Suba, Engativá y Kennedy, las localidades con más casos de maltrato animal en Bogotá

El Observatorio del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) ha venido consolidando, de la mano de los equipos de atención a la fauna, una serie de información que permita caracterizar los casos de maltrato animal en Bogotá y responder así a las necesidades para su atención y mitigación.

El reconocimiento de las cinco libertades de los animales, la disposición de una ley que reconoce su sintiencia, la tipificación del maltrato y el establecimiento de sanciones para su castigo, así como el creciente interés sobre el tema en la agenda pública, además de la creación de herramientas exclusivas para reportar presuntos casos de maltrato, entre otras acciones, han marcado hitos en este proceso.

Incluso el Distrito adelantó el estudio: “Caracterización de los casos de presunto maltrato animal atendidos por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá, durante el primer semestre de 2019″, el cual contribuyó a establecer bases para la discusión y la toma de medidas preventivas, a partir de la sensibilización ciudadana y el manejo de protocolos de atención y rescate de los animales víctimas de maltrato.

Para el 2019 durante el periodo comprendido entre enero y junio se realizaron 1.068 visitas de verificación de condiciones de bienestar animal por parte del Escuadrón Anticrueldad, equipo destinado a la atención de los casos de presunto maltrato en Bogotá, en articulación con autoridades como la Policía Ambiental, Alcaldías Locales y otras. De ellas, 951 fueron para animales de compañía, 611 resultaron fallidas y 340 efectivas, lo que significa que solo en el 35.7 % de las diligencias se tuvo algún resultado, versus un 62.5 % en el que la actividad no tuvo oportunidad.

En cuanto a animales de granja fueron 117 visitas, de las cuales el 36.5 % (43) resultaron fallidas y el 63.2 % (74) efectivas.

Se entiende como visita fallida aquella en la que los datos de dirección donde se encuentra el animal no corresponden (dirección inexistente o incompleta), cuando el peticionario no contesta, cuando el tenedor no permite el ingreso, cuando el tenedor o el animal no se encuentran, entre otras situaciones. Es efectiva cuando el ingreso es permitido y es posible realizar la valoración del animal.

Es pertinente aclarar que los resultados de estas visitas son diversos, y por parte del Idpyba se emiten conceptos técnicos que contribuyen a la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes, por ejemplo, para realizar una aprehensión material preventiva. Estos conceptos pueden ser: favorables, cuando no se evidencian condiciones de maltrato o crueldad y el animal cuenta con mínimos de bienestar, salud y confort. Desfavorable, cuando se confirma que los animales sufren maltrato, se encuentran en peligro o su estabilidad física y comportamental está en riesgo como consecuencia de una tenencia irresponsable.

Al respecto, en los casos en los que se procedió a realizar una aprensión material preventiva, el tipo de maltrato con mayor incidencia fue la negligencia (41 %), seguido por abandono (34 %), maltrato físico (15 %), y en igual proporción (5 %), abuso sexual y (5 %) sobreexplotación.

Sobre el género de los maltratadores el 58 % fueron hombres, el 31 % mujeres y en el 11 % no fue determinado.

Atenciones por maltrato entre el 2021 y el 2022

4.620 visitas fueron realizadas por casos reportados como presunto maltrato animal durante el 2021, de ellas el 37.6 % (1.739) fueron efectivas y el 62.4 % (2991) fallidas, siendo Suba la localidad en la que más situaciones fueron atendidas (644), seguida de Kennedy (516), Engativá (506), Bosa (361) y San Cristóbal (340).

Sumapaz con tan sólo dos casos fue el territorio donde menos visitas se registraron, seguida de La Candelaria (46), Los Mártires (63), Antonio Nariño (69 y Tunjuelito (88).

De las 30.462 llamadas recibidas para el mismo año 1.123 comunicaciones fueron dirigidas al Escuadrón Anticrueldad.

Ahora bien, con corte a marzo del 2022 se han realizado 1.000 visitas por presunto maltrato; 39.2 % (392) efectivas y 60.8 % 608 fallidas.

Suba continúa siendo la localidad que ocupa el no favorable primer lugar por atención de casos relacionados con maltrato animal (147), seguida de Engativá (132), Kennedy (130), Usaquén (76) y Ciudad Bolívar (67). En Sumapaz no ha habido reportes para este periodo (enero a marzo de 2022); le siguen, Los Mártires (9), Tunjuelito (1), Teusaquillo 17 y Antonio Nariño (15).

Para el mismo corte de la presente vigencia se han recibido 1.282 llamadas, de ellas 466 han sido tramitadas por el programa Escuadrón Anticrueldad.