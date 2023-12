Desgarrador mensaje: esposa de secuestrado suplica que la primera Navidad de su bebé sea con el padre

Pese a los diálogos de paz que se adelantan actualmente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue secuestrando ciudadanos en algunas zonas del país. Además, su máximo líder, Antonio García, insistió en que el grupo guerrillero no hace esa práctica.

“El ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El ELN solo hace prisioneros y retenidos”, precisó el pasado 6 de diciembre.

“Realmente no nos han escuchado. En estos momentos es que uno apela a todas estas entidades, principalmente al Gobierno. Este es un llamado que, a título personal, le hago al presidente Petro para que se nos escuche”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Somos una familia que está sufriendo el duro flagelo del secuestro. Nosotros somos jóvenes trabajadores, comenzando apenas una vida. No es justo que nos arrebaten los mejores momentos de nuestras vidas. Quedé fracturada el día que se llevaron a mi esposo”.

Incluso, la mujer aprovechó el sentido diálogo con este medio para mandarle un contundente mensaje al jefe de Estado colombiano y recalcó que en el país no puede haber una paz total, mientras el ELN siga secuestrando gente.

“No solamente se convierte en víctima quien está secuestrado, sino toda su familia y un país entero. No se nos puede olvidar lo que está pasando con miles de familias en Colombia. No puede haber una paz total cuando hay secuestrados. No son retenidos, son secuestrados”, concluyo De la Peña.